 

Мнение: О конфузе Европы

11.04.2021, 0:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У наших дедушек-бабушек была популярна игра в «музыкальные стулья». У неё было много вариаций но суть одна. Стульев неизменно на один меньше, чем играющих, и кому-то всё время не хватает места, где можно сесть. Он выбывает

Турецкий президент Реджеп Эрдоган – сознательно или по недосмотру службы протокола – предложил сыграть в эту игру делегации европейских чиновников. Чем неожиданно обнажил истинное лицо нынешней Европы, мультикультурной и мегатолерантной.

Суть произошедшего на днях тоже всем известна. Во вторник, 6 апреля, делегация высших чинов #ЕС встречалась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Старый Свет представляли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Попозировав для протокольных фотографий, троица направилась в зал для переговоров, где случился конфуз: кресел под флагами ЕС и Турции оказалось всего два на троих. Ну, и ещё большой диван на небольшом отдалении, по протоколу предназначенный для переводчиков или помощников.

Председатель Европейского совета немедленно юркнул к креслу под соответствующим флагом. Чем вызвал сильное замешательство у коллеги из Еврокомиссии. В итоге Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван на некотором отдалении от двух кресел, оккупированных мужчинами.

Потом было много вежливых извинений, дошедших до взаимных обвинений. Но суть-то в итоге проста. Двое мужчин. Одна женщина. Которая в итоге и осталась «без места». Найдётся ли лучшая иллюстрация на тему сексизма и гендерной дискриминации!

Ещё раз. Двое политиков-мужчин даже не подумали, что одно место можно бы уступить женщине. Каждый инстинктивно и машинально занял то, что считал принадлежащим ему по праву. Политика ведь мужское дело, да?

Так что культура – культурой, но вековые социальные стереотипы сильнее. Так, может, и не надо с ними бороться?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Анна Седокова показала видео с помолвки и рассказала о знакомстве с Янисом Тиммой, причинах ссоры с мамой и домашнем насилии

28.12 / Мнение: Правда, скрывающаяся за израильской пропагандой “изгнания” арабских евреев

29.08 / Мнение: 50 дней

07.07 / Мнение: Отелло из Росгвардии…

07.04 / «Дон Кихот» Касаткиной и Василева: Долгожданное возвращение в Москву

10.02 / Мнение: Соратники Путина

07.04 / Происшествие в Дубайске – Личное мнение

28.09 / Скандалы: Отдать и забыть

28.09 / В России сотнями закрывают школы на карантин из-за коронавируса и гриппа

07.09 / Мнение: «Тошно смотреть»: критики в шоке от этого фильма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика