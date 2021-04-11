Мнение: О конфузе Европы

У наших дедушек-бабушек была популярна игра в «музыкальные стулья». У неё было много вариаций но суть одна. Стульев неизменно на один меньше, чем играющих, и кому-то всё время не хватает места, где можно сесть. Он выбывает…

Турецкий президент Реджеп Эрдоган – сознательно или по недосмотру службы протокола – предложил сыграть в эту игру делегации европейских чиновников. Чем неожиданно обнажил истинное лицо нынешней Европы, мультикультурной и мегатолерантной.

Суть произошедшего на днях тоже всем известна. Во вторник, 6 апреля, делегация высших чинов #ЕС встречалась в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Старый Свет представляли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Попозировав для протокольных фотографий, троица направилась в зал для переговоров, где случился конфуз: кресел под флагами ЕС и Турции оказалось всего два на троих. Ну, и ещё большой диван на небольшом отдалении, по протоколу предназначенный для переводчиков или помощников.

Председатель Европейского совета немедленно юркнул к креслу под соответствующим флагом. Чем вызвал сильное замешательство у коллеги из Еврокомиссии. В итоге Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван на некотором отдалении от двух кресел, оккупированных мужчинами.

Потом было много вежливых извинений, дошедших до взаимных обвинений. Но суть-то в итоге проста. Двое мужчин. Одна женщина. Которая в итоге и осталась «без места». Найдётся ли лучшая иллюстрация на тему сексизма и гендерной дискриминации!

Ещё раз. Двое политиков-мужчин даже не подумали, что одно место можно бы уступить женщине. Каждый инстинктивно и машинально занял то, что считал принадлежащим ему по праву. Политика ведь мужское дело, да?

Так что культура – культурой, но вековые социальные стереотипы сильнее. Так, может, и не надо с ними бороться?

—