 

У Илона Маска решили создать Парк Юрского периода с настоящими динозаврами

11.04.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О намерении осуществить уникальный проект заявили в компании Neuralink, соучредителем которой является Илон Маск. Речь идет о попытке создать Парк Юрского периода, в котором будут… настоящие динозавры.

Дано вымерших рептилий попытаются возродить при помощи современных технологий редактирования генов.

Руководитель компании Макс Ходак уточнил, что современная наука способна создавать любые виды живых существ. Если действительно понадобится, можно воссоздать даже динозавров, уточнил он. Единственное, что сегодня останавливает генетиков, это этическое соображения, говорит Ходак. Хотя возможности современной генетики очень велики, и воссоздать древних существ уже не так уж трудно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.01 / Киевские школьники 25 января вернутся за парты

18.11 / Euronews – главы Facebook и Twitter рассказали в сенате о борьбе с предвыборными фейками

21.08 / Установлены подозреваемые в убийстве журналиста в Красноярском крае

07.01 / Чичваркин: Что получили крымчане? Вместо вороватой, малахольной украинской власти 2013 года – злобную, бандитскую, путинскую 2014-го

09.11 / Заболевшая COVID-19 российская певица умерла во время родов

23.11 / Росздравнадзор начал проверку челябинского минздрава после изменений правил вызова скорой

11.03 / Das Erste – РФ и Китай построят на Луне станцию для исследований

05.08 / Запашный назвал раздолбайством трагедию с убитым медведями ребенком в Сочи

08.12 / “Коронавирус”, “выборы в США” и “Холостячка”. Google назвал самые популярные запросы украинцев

09.12 / На Украине объявили локдаун с 8 по 24 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика