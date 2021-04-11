У Илона Маска решили создать Парк Юрского периода с настоящими динозаврами

О намерении осуществить уникальный проект заявили в компании Neuralink, соучредителем которой является Илон Маск. Речь идет о попытке создать Парк Юрского периода, в котором будут… настоящие динозавры.

Дано вымерших рептилий попытаются возродить при помощи современных технологий редактирования генов.

Руководитель компании Макс Ходак уточнил, что современная наука способна создавать любые виды живых существ. Если действительно понадобится, можно воссоздать даже динозавров, уточнил он. Единственное, что сегодня останавливает генетиков, это этическое соображения, говорит Ходак. Хотя возможности современной генетики очень велики, и воссоздать древних существ уже не так уж трудно.