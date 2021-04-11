 

Компания Razer представила усилитель звука для смартфонов

11.04.2021, 0:22, Новости дня
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Представители компании Razer объявили о скором выходе цифрового аналогового преобразователя Onyx, который одновременно усиливает звук из смартфона или другого электронного устройства.

По словам разработчиков, подключив данный ЦАП, можно превратить обычный мобильный гаджет в высококачественный проигрыватель аудиозаписей. Уровень посторонних шумов будет минимальным. Искажения практически отсутствуют.

Фактически пользователь сможет прослушивать музыку в самом высоком качестве. Это примерно то же самое, что находиться в профессиональной студии, где ведется звукозапись. При работе ЦАП используются технологии THX AAA и MQA. Подключение производится через порты USB Type-C или Type-A через переходник.



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