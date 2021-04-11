Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни

Актер и телеведущий Игорь Верник сообщил, что его отец, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни.

Эмиль Верник умер «от остановки сердца», передает ТАСС.

Он родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В 1947–1958 годах был актером и режиссером молодежного творческого объединения «Московские литературные чтения» под руководством Владимира Месхетели. С 1958 года работал в редакции Всесоюзного радио. В радиопостановках Верника играли Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков и многие другие. Под его руководством было осуществлено свыше 200 радиопостановок.