Президент Таджикистана выразил восхищение Манижей
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что восхищается певицей Манижей, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение–2021».
Он заявил, что «восхищен этой девушкой, ее талантом, она удивила многих», а также озадачила многих людей, которые, по его словам, не могут смириться с тем, что таджикская девушка представит на конкурсе Россию. Как сообщил Рахмон, Манижа заслуживает «хвалу и уважение» за то, что «не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом». «Сейчас она гражданка России», – приводит его слова РИА «Новости».
В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. Сразу после этого в отношении исполнительницы и ее песни посыпалось много критики. Тем временем видеоролик Манижи на песню Russian Woman стал лидером по просмотрам на официальном YouTube-канале «Евровидения». Московские следователи начали проверку песни после обращения АНО «Ветеранские вести».
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