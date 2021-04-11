Президент Таджикистана выразил восхищение Манижей

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что восхищается певицей Манижей, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение–2021».

Он заявил, что «восхищен этой девушкой, ее талантом, она удивила многих», а также озадачила многих людей, которые, по его словам, не могут смириться с тем, что таджикская девушка представит на конкурсе Россию. Как сообщил Рахмон, Манижа заслуживает «хвалу и уважение» за то, что «не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом». «Сейчас она гражданка России», – приводит его слова РИА «Новости».

В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. Сразу после этого в отношении исполнительницы и ее песни посыпалось много критики. Тем временем видеоролик Манижи на песню Russian Woman стал лидером по просмотрам на официальном YouTube-канале «Евровидения». Московские следователи начали проверку песни после обращения АНО «Ветеранские вести».