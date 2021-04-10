 

Всегда виноваты шлюшандры! – Личное мнение

10.04.2021, 23:50, Разное
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Кто лучше всех разбирается в отношениях? Ведущие публичной трансляции, где каких только отношений не было, авторитетно думают, что это они.

Нет, ну а что? Семнадцать лет протирали трусы на лобковом месте.

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Видео: Телеграм

«Берегитесь шлюх, шалав, проституток, эскортниц. Вот вам!», — авторитетно заявила Ольга Бузова, неоднократно познавшая горечь измен, и показала всем средний палец.

Точно, это они виноваты — я где-то уже это слышала. А, ну как — где? Это же говорила жена дрессировщика покойного Шантика, тоже ведущая с лобкового места!

Ксения Бородина — старше Бузовой и не так сильно пьёт. Это лет пять назад она открыто ненавидела московских давалок, а теперь у неё есть коварный план — втереться в доверие к шлюшандрам и на правах доброй мамочки дать им совет:

«Козни нужно строить ему. И главная из них — оставить без своего внимания, закрыть дверь. А еще лучше, если оба стула, на которых он пытался усидеть, дадут ему от ворот поворот», — советует Ксения борщовкам.

Увела чужого мужа? Задумайся — а нужен ли тебе изменник? Скооперируйся с женой и вместе дайте ему отставку!

Нет, ну а что? План хороший. Любовница выставляет чужого мужа, а жена его прощает. Получается всё так, как надо Ксении — она любит прощать.

Чья позиция вам ближе: прямолинейная — Бузовой или коварная — Бородиной?

Источник: Лена Миро



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