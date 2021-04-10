Мнение: Череда случайных совпадений?

В пятницу получила огласку информация, что в субботу в Стамбуле состоится встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. ТАСС не обманул, сегодня эта встреча состоялась.

Совершенно случайно именно вчера самый чуткий депутат Госдумы, гроссмейстер умения держать нос по ветру, Владимир Жириновский потребовал срочно закрыть авиасообщения с Турцией . Пока там не произойдет спад заболеваемости коронавирусом…

Очевидно, что встреча Зеленского с Эрдоганом не имеет никакого отношения к требованию, озвученного Жириновским.

Такое же случайное совпадение – произошедщее сегодня утром ДТП автобуса с российскими туристами в Турции, в результате которого погибла одна женщина, а еще 26 туристов из России пострадали.

Я прав? Все эти события никак не связаны? Или как?

Фотография отсюда

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