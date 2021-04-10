Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar

Главы военных ведомств Украины и Турции Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили поставки беспилотников Bayraktar Киеву, информирует украинское минобороны.

Министры «отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества». В частности, они «подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре», о строительстве кораблей класса «корвет», поставках Bayraktar и боеприпасов. Также обсуждались «возможности по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли». Стороны, как информирует Киев, заявили о прогрессе в отношениях в оборонной сфере. Таран подтвердил приглашение министру национальной обороны Турции на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. СМИ сообщили, что Киев впервые поднял в воздух Bayraktar в Донбассе. БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна.