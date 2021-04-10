Украине предрекли «конец государственности» в случае войны в Донбассе

Если Киев развяжет военные действия в Донбассе, это станет концом украинской государственности, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Киев «развязывает войну», хотя и «понимает, что РФ своих не бросит». Однако «развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности», сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что РФ не позволит «втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния». Слуцкий отметил, что у РФ имеются «возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты», передает РИА «Новости».

По мнению Слуцкого, «Россию провоцируют на войну». Он заявил, что «нашим стратегическим друзьям на Западе нужно подтверждение того, что РФ является с их точки зрения главной угрозой мировой цивилизации нынешнего столетия», передает ТАСС.

Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».