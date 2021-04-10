Зачем умер Филипп? – Личное мнение

Вчера скончался герцог Эдинбургский Филипп, муж королевы. Дедушке было 99 лет, он не дожил до своего столетия 2 месяца.



Фото: Соцсети

Не хотела писать этот пост, ввиду бессмысленности для нас этого члена королевской семьи, но тут случайно натолкнулась на странные цифры.

Средняя продолжительность жизни мужчины в Великобритании 79 лет. То есть, на целую жизнь меньше, чем прожил консорт.

Да, выглядел он неважно, но всё равно жил. Ну, во примерно так, как на фото:

https://t.me/lenamiro/8406

Тогда я подумала, что члены королевской семьи живут подозрительно долго. Не только Филипп, но и его супруга, и мать супруги. Даже олигархи, если забыть о Рокфеллерах, до 100 лет не доживают.

Я подозреваю, что им доступна такая медицина, о которой человечество просто не подозревает.

Хорошо, когда тебя так лечат? Живёшь до 100 почти гарантированно. Денег много, делать нечего.

Однако я, прочитав довольно много о жизни Филиппа за последние сутки, вдруг поняла: качество такой жизни — так себе.

Филипп даже сдал водительские права, потому что перевернул машину. Ничего ему уже было не нужно. Мысли о смерти постоянно сидели у него в голове.

К чем это я? Ах, да: хотели бы прожить, как Филипп, до ста лет? Почему?

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