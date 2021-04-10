 

Зачем умер Филипп? – Личное мнение

10.04.2021, 22:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера скончался герцог Эдинбургский Филипп, муж королевы. Дедушке было 99 лет, он не дожил до своего столетия 2 месяца.


Фото: Соцсети

Не хотела писать этот пост, ввиду бессмысленности для нас этого члена королевской семьи, но тут случайно натолкнулась на странные цифры.

Средняя продолжительность жизни мужчины в Великобритании 79 лет. То есть, на целую жизнь меньше, чем прожил консорт.

Да, выглядел он неважно, но всё равно жил. Ну, во примерно так, как на фото:

https://t.me/lenamiro/8406

Тогда я подумала, что члены королевской семьи живут подозрительно долго. Не только Филипп, но и его супруга, и мать супруги. Даже олигархи, если забыть о Рокфеллерах, до 100 лет не доживают.

Я подозреваю, что им доступна такая медицина, о которой человечество просто не подозревает.

Хорошо, когда тебя так лечат? Живёшь до 100 почти гарантированно. Денег много, делать нечего.

Однако я, прочитав довольно много о жизни Филиппа за последние сутки, вдруг поняла: качество такой жизни — так себе.

Филипп даже сдал водительские права, потому что перевернул машину. Ничего ему уже было не нужно. Мысли о смерти постоянно сидели у него в голове.

К чем это я? Ах, да: хотели бы прожить, как Филипп, до ста лет? Почему?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Девушка с необычно узкой талией утверждает, что такой и родилась

16.08 / Коронавирус: мемы о Путине наводнили социальные сети

11.10 / Ученые рассказали о способах для сохранения психического здоровья

25.09 / Мнение: Разборка БПК “Керчь”

15.07 / Меган Маркл выступила с обращением к молодому поколению: “Ваши голоса должны стать еще громче”

15.03 / Скандалы: «Курорты» Красноярского края

28.01 / Зачем Костя портил наше имущество? – Личное мнение

08.12 / Мнение: Культура!

12.08 / Скандалы: Белорусский рубильник

01.10 / Россиян припишут к церковным приходам через паспорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика