 

Первый полет вертолета на Марсе перенесли

10.04.2021, 22:30, Новости дня
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Намеченный на 11 апреля первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе перенесен, он состоится не раньше 14 апреля, сообщила пресс-служба НАСА.

«На основе данных с вертолета Ingenuity Mars, полученных поздно вечером в пятницу, НАСА решило перенести первый испытательный полет … на срок не ранее 14 апреля», – сообщили в НАСА, при этом подчеркнув, что летательный аппарат безопасен и исправен, передает РИА «Новости».

Ранее в НАСА сообщали, что первая попытка полета вертолета Ingenuity на Марсе запланирована на 11 апреля.

Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Как рассчитывают в НАСА, Perseverance будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.



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