 

Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО

10.04.2021, 22:30, Новости дня
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В совместном заявлении по итогам встречи президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский выразили поддержку перспективе членства Украины в НАТО.

Как сообщается в заявлении, речь, в частности, идет о стремлении Киева получить «план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем», передает ТАСС.

Напомним, Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня. Эрдоган после встречи с Зеленским высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу».



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