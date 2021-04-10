 

Джонсон решил не присутствовать на похоронах принца Филиппа

10.04.2021, 22:30, Новости дня
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Глава британского правительства Борис Джонсон принял решение не присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского Филиппа – супруга королевы Великобритании Елизаветы II, сообщили в канцелярии премьера.

В канцелярии заявили, что Джонсон «последовательно» решил «действовать в соответствии с тем, что было бы лучше для королевской семьи». Он не будет присутствовать на похоронах, чтобы там могло быть «как можно большее число членов семьи», передает ТАСС.

Принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями. Похороны пройдут 17 апреля, в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Из-за коронавирусных ограничений число участников похорон не может превышать 30 человек.



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