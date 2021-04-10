 

Политолог: Зеленский не выполняет минские соглашения из-за страха повторить Майдан

10.04.2021, 22:28, Разное
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Украинский политолог Вадим Карасев, занимающий должность директора Института глобальных стратегий, считает, что Владимир Зеленский не выполняет минские соглашения из-за страха повторить Майдан. Президент намеренно старается заморозить любые движения по ситуации на Донбассе.
Карасев объяснил, что власти Украины неоднократно заявляли о своём намерении не выполнять минские договорённости в том виде, в котором они были подписаны. В частности, из-за граждан страны, выступающих активно против «Минска-2». Подавляющее большинство из них являются представителями националистических группировок и организаций. Не исключено, что у этих людей есть огнестрельное оружие. Именно поэтому, уверен политолог, Зеленский пока не будет выполнять соглашения из-за страха государственного переворота.

Карасев не упустил возможности рассказать о своём видении дальнейшей судьбы конфликта. Он считает, что в ближайшем будущем ситуация не изменится и президент Украины сделает всё возможное, чтобы заморозить конфликт. Ситуация с Донбассом не будет развиваться по пути Нагорного Карабаха, так как к такому Киев пока не готов. Единственным возможным вариантом является заморозка любых действий, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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