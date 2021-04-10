 

Мнение: Ненужность блогеров экономике, удалёнка лучше денег и аренда офиса в будке

10.04.2021, 22:24, Разное
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1. Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что российской экономике нужны «не блогеры, а станочники, инженеры, специалисты сельского хозяйства».

Реплика господина Иванкова соберёт много плюсов, однако её всё же следует расшифровать. Когда экономике кто-то нужен, экономика открывает кошелёк и платит этому кому-то деньги деньги. Поэтому когда мы говорим, что «экономике нужны станочники и не нужны блогеры», мы подразумеваем вот что: «станочники зарабатывают больше блогеров». И это действительно так. Рядовые представители престижных профессий, — футболисты, блогеры, актёры кино, — пребывают в постоянной бедности. Представители профессий менее престижных — ассенизатор, маникюрщица, кондуктор — имеют надёжный кусок хлеба.

https://www.kommersant.ru/doc/4762158

2. Две трети людей готовы получать меньше, – готовы даже отказаться от десятков тысяч долларов, – лишь бы только работать дома, а не в офисе:

https://lenta.ru/news/2021/04/06/ydal/

Большинство работников (64,3 процента) крупных компаний по всему миру готовы отказаться от повышения зарплаты на 30 тысяч долларов [в год], если им разрешат остаться на удалёнке. Об этом пишет The Next Web со ссылкой на опрос Blind.

Оставшиеся 35,7 процента предпочли зарабатывать больше денег, даже если им придется ходить в офис. Остаться на удалёнке хотят большинство сотрудников Airbnb (71 процента), Lyft (81 процент), Twitter (89 процентов) и сервиса для продажи недвижимости Zillow (100 процентов).

Теоретически из этого можно сделать вывод, что перевод сотрудников на постоянную удалёнку – это хороший способ сэкономить на повышении зарплат. На практике многое зависит от специальности. К примеру, у программистов в Петербурге зарплаты выросли за коронавирусный год чуть ли не в полтора раза. Тут, конечно, есть наша региональная специфика, — банк ВТБ начал пылесосить рынок, нанимая программистов целыми полчищами, — однако факт остаётся фактом: удалёнка сейчас не повод для снижения зарплаты, а, скорее, дополнительное преимущество, при помощи которого можно склонить программиста работать именно в твоей фирме.

3. В Сингапуре, на который Россию многие призывают равняться, людям предлагают работать в будках – да ещё и платить за это деньги:

https://lenta.ru/news/2021/04/09/budka/

Сингапурская компания Switch создала в городе-государстве будки для удаленной работы. Кабинки находятся в торговых центрах и предназначены для тех, кто хочет разграничить рабочее и домашнее пространства. Об этом сообщает «Би-би-си».

Компания установила в Сингапуре более 60 подобных помещений. Каждая кабинка представляет собой «новый тип рабочего пространства». Компактные объекты оборудованы небольшим столом, стулом, освещением, вентилятором, внутри также предусмотрен доступ в интернет. Чтобы воспользоваться помещением, желающим необходимо зарегистрироваться в специальном приложении. Час работы в таком офисе обойдется в три доллара (около 233 рублей). В кабинке необходимо находиться в маске.

Сервисы по предоставлению таких рабочих будок существуют не только в тесном перенаселённом Сингапуре, но и в западных странах.

Согласитесь, весьма футуристичный подход. Капсула для сна, капсула для работы – что ещё нужно современному человеку? Капсула для общения с противоположным полом и капсула для общения с домашними животными, может быть?

Источник: Место для дискуссий



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