 

Летчик ВВС США сфотографирован с нашивкой ВВС России

10.04.2021, 21:52, Разное
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ByDylan Malyasov    Apr 9, 2021

Photo by Airman 1st Class Jessi Monte

Военно-воздушные силы США опубликовали интересные кадры с  учений  Point Blank, на которых запечатлен пилот с российской нашивкой на плече.

7 апреля 2021 года в официальном аккаунте 48-го истребительного авиаполка ВВС США были опубликованы фотографии с учений Point Blank 21-2 проводившихся на  базе  Королевских военно-воздушных сил в Лакенхите, Англия, 7 апреля 2021 года. В  них принимали участие Королевские ВВС и 48-й истребительный авиаполк.

«Упражнение Point Blank в самом разгаре! Учения направлены на  отработку  функциональной  совместимости  и коллективной  готовности, сдерживания потенциальных противников и обеспечения суверенности неба в пределах европейского театра военных действий», – говорится в сообщении.

На одной из опубликованных  фотографий изображен пилот 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой с  цветов российского флага, силуэтом истребителя Су-27 и надписью «РОССИЯ».

Этот патч очень похож на логотип бывшей 611-й истребительной эскадрильи ВВС России.

Позже в ВВС заявили, что пилот выполнял задачи агрессора и имитировал противника во время учений.

Согласно недавнему пресс-релизу службы, учения с участием крупных сил, такие как Point Blank, повышают боевую готовность, тактическое мастерство и демонстрируют коллективную приверженность региональной безопасности.

Во время учений мобилизовано более 50 самолетов, в том числе F-15, F-16, KC-135, Typhoons, Voyager, E-3 и F-35.

Примечание редактора: в этот рассказ добавлен комментарий официальных лиц ВВС.



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