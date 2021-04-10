Летчик ВВС США сфотографирован с нашивкой ВВС России

ByDylan Malyasov Apr 9, 2021

Photo by Airman 1st Class Jessi Monte

Военно-воздушные силы США опубликовали интересные кадры с учений Point Blank, на которых запечатлен пилот с российской нашивкой на плече.

7 апреля 2021 года в официальном аккаунте 48-го истребительного авиаполка ВВС США были опубликованы фотографии с учений Point Blank 21-2 проводившихся на базе Королевских военно-воздушных сил в Лакенхите, Англия, 7 апреля 2021 года. В них принимали участие Королевские ВВС и 48-й истребительный авиаполк.

«Упражнение Point Blank в самом разгаре! Учения направлены на отработку функциональной совместимости и коллективной готовности, сдерживания потенциальных противников и обеспечения суверенности неба в пределах европейского театра военных действий», – говорится в сообщении.

На одной из опубликованных фотографий изображен пилот 492-й истребительной эскадрильи с нашивкой с цветов российского флага, силуэтом истребителя Су-27 и надписью «РОССИЯ».

Этот патч очень похож на логотип бывшей 611-й истребительной эскадрильи ВВС России.

Позже в ВВС заявили, что пилот выполнял задачи агрессора и имитировал противника во время учений.

Согласно недавнему пресс-релизу службы, учения с участием крупных сил, такие как Point Blank, повышают боевую готовность, тактическое мастерство и демонстрируют коллективную приверженность региональной безопасности.

Во время учений мобилизовано более 50 самолетов, в том числе F-15, F-16, KC-135, Typhoons, Voyager, E-3 и F-35.

Примечание редактора: в этот рассказ добавлен комментарий официальных лиц ВВС.