Как дочь Сталина бежала из Индии

Бывший посол США в Индии Ричард Селесте опубликовал свои мемуары, в которых он делится множеством интересных фактов, в том числе рассказывает о сенсационном побеге дочери Иосифа Сталина Светланы из Индии по визе в США.

Updated: 28 Feb 2021, PTI

Архивное фото: Иосиф Сталин Фото: AFP

Нью-Дели: Бывший посол США в Индии Ричард Селесте опубликовал свои мемуары, в которых он делится многими интересными фактами, включая сенсационную историю бегства дочери Иосифа Сталина Светланы из Индии по американской визе.

Селеста, который служил послом с 1997 по 2001 год, когда Билл Клинтон был президентом, впервые приехал в Индию в 1960-х годах в качестве помощника тогдашнего посланника в этой стране Честера Боулза.

В книге «Жизнь в американской политике и дипломатические годы в Индии: неприукрашенный отчет» Селеста «настолько честно, насколько я могу», рассказывает о тех факторах, которые побудили меня посвятить свою жизнь государственной службе – как на политической арене, так и за ее пределами».

Он говорит, что в своей книге, опубликованной Har-Anand Publications, он попытался «осветить некоторые из темных уголков политической жизни».

Мартовской ночью 1967 года Селесту неожиданно вызвали в американское посольство. Приехав туда, он узнал, что в посольстве находится женщина Светлана Аллилуева с парой чемоданов, просящая убежища. Она предъявила российский паспорт и заявила, что является дочерью Сталина.

«Не потребовалось много воображения, чтобы заподозрить, что русские что-то замышляют. Несколькими неделями ранее Советы отправили в свое посольство в Нью-Дели нового второго человека, который, по данным агентства, специализировался на черной пропаганде», – говорит автор говорит.

«… Советская разведка регулярно пыталась вербовать молодых американских офицеров. Уловка с дочерью Сталина могла бы быть еще одной попыткой поставить нас в неловкое положение», – утверждает он.

«В ее историю было трудно поверить. Мало того, что эта женщина сказала, что она дочь Сталина, она утверждала, что является гражданской женой пожилого индийского джентльмена, который работал в Foreign Language Press в Москве …

«Ее муж умер в ноябре прошлого года. Она обещала привезти его прах из Москвы, чтобы омыть его тело в Ганге. Прошло шесть месяцев. Она осталась в Индии после того, как развеяла прах. Теперь она хотела получить убежище», – пишет Селеста.

По его словам, все были обеспокоены тем, что «в любой момент она может закричать об изнасиловании или что советское посольство заявит, что мы ее похитили. Нам прикажут привести ее, и она подтвердит любые дикие обвинения, выдвинутые Советским Союзом».

Светлана сообщила американским официальным лицам, что вернулась в Дели в прошлые выходные – 5 марта был понедельник – и сняла квартиру на территории посольства России. Русские ожидали, что она вылетит рейсом Аэрофлота в Москву рано утром в четверг.

Последней каплей было, как она утверждала, то что когда советский посол пригласил ее на обед в тот же день и подал польскую ветчину. Она съела овощи с тарелки, но к ветчине не прикоснулась, чем обидела посла.

«Что с тобой случилось?» – спросил он ее, не стала ли она «вегетарианкой, индуисткой»?, – говорится в книге.

После разговора с ней в консульском отделении у американцев оставалось три варианта: проинформировать правительство Индии и сделать официальный запрос о помощи в облегчении ее отъезда, отказать ей или дать визу в США, но купить ей билет только на половину пути, вспоминает Селеста.

Поэтому было решено «выдать ей визу и сообщить, что она должна самостоятельно сесть в самолет».

Вскоре, около 20:30 в Вашингтон было отправлено телеграфное сообщение: «Женщина, утверждающая, что она дочь Сталина, прибыла в посольство в 19 часов 10 минут в поисках убежища. Подтвердить личность не удалось. Обеспокоены тем, что это может быть провокацией. Предполагаем выдать визу в США, но отправить ее в Рим рейсом Quantas ETD 01:00. Ждем указаний”.

Был рейс Quantas в Рим, который вылетал в час ночи.

Так Светлана добралась до Рима, откуда позже уехала в Женеву.

«И без того деликатная ситуация стала еще более деликатной на следующий день, когда на всех встречах по всему миру были отменены встречи советских и американских дипломатов. Одной из причин стремления советского посла убедить Светлану вернуться домой было то, что он сам должен был вернулся в Москву для переназначения», – говорится в книге.

Начальник КГБ тоже был в ярости и потребовал ответа от начальника отделения ЦРУ в Дели о том, почему Светлану «похитили».

Селеста утверждает, что позже выяснилось, что «Советы решили, что отъезд Светланы был индийской, а не американской проблемой».

«Индийцы просто не позаботились должным образом об этом очень важном госте. Советский Союз очень жестко обошелся с правительством Индиры Ганди. Через пару недель Индира Ганди послала Л.К. Джа, главного секретаря премьер-министра в то время для встречи со Светланой в Швейцарии, куда она переехала», – пишет он.

Джа пытался уговорить ее вернуться в Москву, говоря, что ее дезертирство наносит ущерб отношениям между двумя странами, которые она любила, и потом что ее дети хотели бы, чтобы она вернулась в Россию. Один из ее детей был врачом, а другой – ученым, и она поговорила с н по телефону под наблюдением Джа.

«Дети убеждали ее вернуться, но она отказалась, заявив, что просто не вернется в Москву ни при каких обстоятельствах», – говорится в книге.

В конце концов Светлана покинула Швейцарию и приехала в США. «Шумиха в Дели улеглась».