Мнение: Вашингтон легализует сирийскую “Аль-Каиду”

По мотивам интервью главаря ХТШ Джулани для американских СМИ.

Вашингтон легализует сирийскую Аль-Каиду

10 лет спустя после того, как Вашингтон начал кровавую войну ради смены режима в Сирии, в результате которой погибло около полумиллиона человек и страна лежит в развалинах, СМИ США начали недвусмысленную пропагандистскую кампанию реабилитации главных прокси США на территории Сирии в этой войне – Аль-Каиды.

В этом смысл из ряда вон выходящего интервью программе Frontline Государственной службы радиовещания (PBS). Интервью взято у Абу Мохаммеда аль-Джулани- основателя сирийского филиала Аль-Каиды. Госдепартамент США объявил Джулани «международным террористом особой категории» с наградой за его голову в 10 миллионов долларов. Интервью для PBS было взято в феврале в Сирии в провинции Идлиб – последнем бастионе исламистских боевиков, связанных с Аль-Каидой, которые остаются главной силой в войне за свержение правительства Башара аль-Ассада.

Эту войну оправдывали во имя «демократии» и «прав человека», и ее поддерживают псевдо левые во всем мире, которые дошли до того, что объявили ее «революцией». На самом деле эту войну подготовили, вооружили и оплатили США, вместе с Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и Израилем.

Эта война стала одной из крупнейших операций в истории ЦРУ, с годовым бюджетом, как сообщают, в почти миллиард долларов. Вашингтон продолжал притворяться, что его оружие и деньги идут «проверенным» и «умеренным» сирийским «повстанцам». На самом деле это боевики, связанные с Аль Каидой, включая исламистов из Турции, Ирака, Ливии и даже из Чечни и Синьцзяна, которые преобладают в анти-ассадовских силах и стали крупнейшими реальными получателями средств от щедрот США.

Джулани руководит крупнейшим из бандформирований – Фронтом Ан-Нусра, филиала Аль-Каиды в Сирии. В апреле 2013 год он выпустил запись с заявлением: «Сыны Ан-Нусры дают клятву верности шейху Айману аз-Завахири», преемнику Бин Ладена и главе Аль-Каиды после смерти Бин Ладена в 2011. В то время Джулани тесно сотрудничал с главой ИГИЛ Абу Бакром аль-Багдади. Он разорвал формальные связи с Аль-Каидой в 2016 году.

Интервью, взятое журналистом программы Frontline Мартином Смитом, по сути «шоу» – по словам самого Смита – инсценированное с целью обеления кровавой истории терроризма Ан-Нусры в Сирии и предоставить Джулани трибуну для того, чтобы объявить новое издание Ан-Нусры под названием Хайят Тахрир Аш-Шам (ХТШ) законной политической силой и естественным союзником Вашингтона. Джулани сказал, что объявление его и его организации террористами было «несправедливым» и «политизированным».

Смит попросил Джулани поклясться: «Скажете ли вы здесь и сейчас, затем, совершенно ясны, что вы, как бывший главарь Аль-Каиды…не будете поддерживать…любое нападение против США?». Ветеран Аль-Каиды с готовностью согласился.

Главе ХТШ также позволили нагло отрицать все обвинения в пытках, похищениях, массовых казнях и жестоких подавлениях несогласия в любой форме на территории Идлиба подконтрольной боевикам ХТШ. Те, кто обвиняет их в этом – «русские агенты» или «агенты режима».

За неделю до этой передачи три женщины и мужчины, обвиненные в супружеской измене и покушении на убийство, были насмерть побиты камнями в ХТШ в центре города Идлиб, что было только одной из таких варварских публичных казней.

В прошлом месяце Совет по правам человека ООН опубликовал отчет о Сирии, в котором описаны жесткие репрессии против населения провинции Идлиб от рук ХТШ.

«Пытки и издевательства широко распространены», -сказано в отчете. «Больше всего пытают в центральной тюрьме Идлиба в ее отделе Шахин, в центральной тюрьме Харем и тюрьме Какаб, включая жестокие избиения, запирание арестованных в «гроб», или подвешивания за конечности. Жертв часто пытают во время допросов, и держат в изоляции, чтобы выбить признание. Некоторым заключенным приказывали написать показания под диктовку допрашивающих, или заставляли их подписывать документы, содержания которых они не знали. Некоторые заключенные умерли от пыток и от отказа в предоставлении медицинской помощи». В отчете также сказано, что «бывшие заключенные описывали сексуальные издевательства, принуждение раздеваться догола, электрошок половых органов и изнасилования в тюрьмах ХТШ».

5 апреля Сирийская организация прав человека подтвердила, что «как минимум 2246 граждан Сирии все еще удерживаются или похищены в тюрьмах ХТШ, что представляет для здоровья заключенных серьёзную угрозу, учитывая распространение пандемии ковида».

Попытка Frontline реабилитировать Джулани – главу такого режима – не единичный случай. Это ясно показала в среду статья в NYT – заглавный очерк корреспондента газеты на Ближнем Востоке Бена Хаббарда, основанном на организованном ему ХТШ посещении Идлиба. Хаббард описал это место как «последний бастион Сирии под контролем повстанцев».

Для Хаббарда ХТШ Джулани сильно выигрывает по сравнению с ИГИЛ: «ХТШ не требует немедленного создания исламского государства и не посылает «моральную полицию» для принуждения соблюдать жесткие общественные нормы». Он забыл добавить такие способы принуждения как публичное побивание камнями и прочие массовые казни, а также тюрьмы и пытки.

Пытаясь изобразить режим в Идлибе чем-то нормальным, Хаббард описывает, как ресторан «Диснейлэнд» «предлагает посетителям отведать салаты и мясо на гриле, и забыть свои заботы в видеоиграх, аттракционных электромобилях, настольном хоккее и игровом автомате с мягкими игрушками». То, что этот ресторан, как практически каждый второй прибыльный бизнес в округе, от похищений с целью выкупа до крышевания и воровства гуманитарной помощи, управляется ХТШ, читателям NYT не сообщили.

Внезапный всплеск интереса «серьезных» СМИ в США к ХТШ и Джулани – всего лишь еще один пример чудовищной политики вращающихся дверей по отношению к Аль-Каиде, которые постоянно превращаются из союзника и прокси в якобы самую ужасную угрозу « отечеству» США, а потом обратно.

Аль-Каида была создана в ходе организованной США войны против просоветского режима в Афганистане в 1980-х под началом Бин Ладена, который тесно сотрудничал с ЦРУ и пакистанскими спецслужбами. Это обычно для империализма США – использовать правых исламистов против роста социалистических и лево-националистических сил на Ближнем Востоке и в других мусульманских станах.

После 11 сентября, «всемирная война против терроризма», где Аль-Каида была якобы главной мишенью, служила предлогом для вторжения и оккупации Ирака и Афганистана, что в целом привело к смерти более миллиона человек и многим миллионам беженцев. В самих США она дала оправдания для неслыханного роста инфраструктуры полицейского государства.

В 2011 году связанные с Аль-Каидой банды боевиков снова стали прокси-пехотой США, в этот раз в войне НАТО за свержение Каддафи в Ливии и войны ЦРУ за смену режима в Сирии. И, немногим более трех лет спустя, после того, как те же силы собрались в ИГИЛ и захватили около трети Ирака и большие территории в Сирии, они послужили предлогом для очередной интервенции США и новым бойням на Ближнем Востоке, что продолжается по сей день.

А теперь интервью Frontline с Джулани и очерк про Идлиб в NYT показывают, что снова пришло время реабилитации и приема на службу одной из ветвей Аль-Каиды.

Важно, что передача Frontline включает заявление Джеймса Джеффри, который до ноября прошлого года был при правительстве Трампа как «полномочным представителем по взаимодействию в Сирии», так и «послом для специальных поручений при всемирной коалиции для победы над ИГИЛ».

Джеффри сказал Мартину Смиту, что Джулани и ХТШ – «ценные сотрудники» США в Сирии. «Они – наименьшее зло среди возможностей в Идлибе, и Идлиб – одно из самых важных мест в Сирии, которая – одно из самых важных мест теперь на Ближнем Востоке», сказал бывший посол.

Джеффри, очевидно, без всяких неудобств совмещал две работы – продвижение военного вмешательства в имя борьбы против ИГИЛ с одной стороны, и с другой – попытка превратить побратимов ИГИЛ в «ценных сотрудников» США в Сирии.

Такая политика, очевидно, только усугубилась при новом правительстве – Байдена, он вернул к работе всех чиновников внешнеполитического ведомства, которые организовали интервенцию в Сирии в самом начале.

Первыми военными действиями правительства Байдена была бомбежка Сирии в феврале. Оно продолжает и даже усиливает оккупацию войсками США северо-востока Сирии в губернаторствах Дейр-эз-Зор и аль-Хасака – центра сирийской нефтедобычи, в продолжении политики, которую Трамп назвал «взять нефть». Вашингтон стремится лишить Дамаск важнейших источников энергии, в то же время проводя жестокие санкции, которые означают голод и лишение лекарств населения Сирии в разгар пандемии ковида.

Идлиб играет важнейшую роль в планах США. Кроме территории под контролем ХТШ, там также тысячи турецких оккупантов, и провинцию осаждают сирийские войска с помощью России. Как «ценные сотрудники» ХТШ могут предоставить Вашингтону рычаг для возобновления войны и подталкивания Анкары к более агрессивной политике против Ирана и России, как в Сирии, так и на всем Ближнем Востоке. Попытка реабилитировать Джулани не только разоблачает ложь, лицемерие и преступность империалистической политики США на Ближнем Востоке, это и предупреждение, что в Вашингтоне готовятся новые зверства в борьбе за гегемонию в регионе и во всем мире.

Билл Ван Оукен

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2021/04/08/syri-a08.html – цинк

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