Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

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10.04.2021, 21:36, Новости дня
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Россиянка Дарья Ахмерова завоевала золотую медаль в весовой категории до 87 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.

Ахмерова победила с результатом 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке). Второй стала Елена Чилчич из Молдавии – 245 кг (107+138). Третье место заняла гражданка России Дарья Рязанова – 240 кг (105 + 135), передает РИА «Новости».

Ранее российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Напомним, 27 марта российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме. Победительницей стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье место завоевала Александра Трусова. Президент Владимир Путин поздравил Щербакову, Туктамышеву и Трусову с победой на ЧМ в соревнованиях в одиночном катании, отметив, что впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией. Днем ранее глава государства поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на ЧМ в Стокгольме в соревнованиях по парному катанию.



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