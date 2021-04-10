В Мьянме за два дня более 80 человек погибли во время протестов

Более 80 человек погибли в Мьянме в последние два дня в результате столкновений между антиправительственными демонстрантами и силами безопасности, сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ).

По данным ассоциации, в пятницу в столкновениях в городе Баго погибли 82 человека , в субботу погиб еще один человек, передает РИА «Новости».

Таким образом, с 5 февраля, когда начались массовые протесты против военных властей, в Мьянме погиб 701 человек. Ассоциация заявляет, что количество погибших может быть большим, однако на ее сайте содержатся данные только о подтвержденных документально случаях гибели участников протестов, и они будут обновляться по мере поступления точной информации.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. По свидетельствам журналистов, освещающих протесты с места события, 14-15 марта некоторые группировки протестующих в Янгоне и других городах страны перешли к вооруженному сопротивлению военным властям, используя самодельное огнестрельное оружие, луки и стрелы, рогатки и самодельные взрывные и зажигательные устройства.