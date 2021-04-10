При стрельбе в американском штате Миссури погиб человек

В круглосуточном магазине американского штата Миссури произошла стрельба, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил местный телеканал KY3.

По данным телеканала, стрельба произошла в круглосуточном магазине в городе Кошкононге в субботу утром по местному времени, передает РИА «Новости».

Отмечается, что задержан 28-летний подозреваемый. Он вел стрельбу из пистолета. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Власти полагают, что подозреваемый знаком с кем-то из людей, в которых стрелял. У него, предположительно, не было сообщников.

Случаи стрельбы в общественных местах в США – не редкость. Например, 8 апреля пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате стрельбы в американском штате Южная Каролина. Ранее сообщалось, что двое мужчин и одна женщина погибли во время стрельбы в округе Принс-Джорджес американского штата Мэриленд. До этого при стрельбе в американском штате Алабама пострадали пять человек.