Эксперты назвали доступные ингредиенты для большей пользы от утреннего чая

Привычный утренний чай не только бодрит, но и насыщает организм необходимыми веществами. Эксперты назвали доступные ингредиенты, чтобы сделать этот напиток более полезным.

Чай издавна пользуется в РФ особой популярностью, его пьют в любое время суток. Особенно помогает чай взбодриться в утренние часы перед работой. Однако кроме тонизирующего эффекта чайных листьев можно получить от одной чашечки этого напитка большую пользу. Для этого необходимо всего лишь добавить в него простые ингредиенты.

По мнению экспертов, большую пользу утреннему чаю придадут приправы, недорогие и доступные для любого региона страны. В первую очередь, это куркума или имбирь, обладающие противовоспалительными свойствами. Они улучшают работу желудочно-кишечного тракта и общее состояние организма. Кроме того, они очень действенны в случае хронического несварения желудка.

Очень хорошей добавкой является и традиционная лимонная долька. Кусочек цитруса не только сделает напиток вкуснее, но и придаст неповторимый аромат. Стоит добавлять в утренний чай и мед. При этом следует учитывать, что последний ингредиент следует класть в чашку с немного остывшим напитком. Поклонникам зеленых сортов чая следует помнить, что для его заварки используется не кипяток, а вода температурой 75-80 градусов. Такие сорта, как пишет «Политэксперт», снижают артериальное давление и придают сил.

Источник: politexpert.net