“Мне необходима разрядка”: Оксана Федорова впечатлила поклонников обворожительной фигурой в стенах Большого театра

Популярная ведущая и певица Оксана Федорова разместила в личном микроблоге Instagram небольшой фотоколлаж, посредством которого презентовала подписчикам свое недавнее посещение Большого театра. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от фолловеров.

Красотка прославилась два десятилетия назад тем, что выиграла в 2002 году международный конкурс “Мисс Вселенная”, однако с того времени она сменила свое амплуа с потрясающей модели на успешную телеведущую. Более того, Оксана Федорова раскрыла почитателям и свой певческий талант – недаром микроблог знаменитости носит название “Оксана Федорова Меццо-сопрано”. Неудивительно, что излюбленными местами отдыха для телезвезды являются заведения высокой культуры, одним из которых недавно стал столичный Большой театр. Красавица посетила его, облачившись в изысканный костюм, состоящий из оригинального жакета с бахромой, и зауженных, подчеркивающих стройные ноги брюк. Элегантный образ довершили великолепные алые туфли на шпильках.



“Как проходит ваша долгожданная пятница? В этом году моя пятница всегда завершается культурной программой. Мне необходима разрядка после напряженной недели. Я благодарю мою подругу Ольгу Чернышову за вечер. Это была “зимняя сказка”, где наши любимые Кристина Кретова и Игорь Цвирко танцевали вместе. Настроения добавил нереальный жакет”, – такими пространными эмоциональными откровениями сопроводила фотоколлаж хозяйка аккаунта.

Внешний вид ведущей на фотоснимках пробудил у её фолловеров вдохновение, вылившееся в итоге в огромном количестве похвал и комплиментов. Более того, один из поклонников выразил уверенность, что красоту Оксаны Федоровой, как неизменной Мисс Вселенная, сможет затмить разве что инопланетная красотка, прилетевшая с Альфа-Центавра.