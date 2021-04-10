“Он меня вдохновляет”: Настя Ивлеева рассказала об отношении к Северной столице

Популярная телеведущая и инста-блогер Настя Ивлеева недавно в разделе Stories своего микроблога в Instagram пообщалась в интерактивном формате со своими подписчиками. В частности, была затронута тема возможного переезда знаменитости в Северную столицу России.

Примечательно, что Санкт-Петербург является в своем роде родным местом для инста-красотки, поскольку родилась она в деревне Разметелево Ленинградской области. Этот факт, а также участившиеся в последнее время поездки ведущей в Северную столицу, вероятно, породили у её фолловеров подозрения в скором переезде Ивлеевой в Питер насовсем. В частности, один из подписчиков напрямую поинтересовался у хозяйки аккаунта о причинах таких частых визитов в вышеупомянутый российский мегаполис, на что она весьма таинственно ответила: “Он меня вдохновляет!”. Вероятно, испытав недосказанность такого ответа, другой поклонник решил конкретизировать ситуацию, спросив у Насти Ивлеевой, не планирует ли она переезд в Санкт-Петербург. “Мне думается, я бы пожила там месяцок…”, – отреагировала телезвезда, оставив, тем не менее, некоторый повод для интриги.



К слову, довольно интересными оказались ответы блогерши и на другие вопросы фолловеров. В частности, удовлетворяя их любопытство по поводу карьерных планов, она призналась, что никак не может завершить работу над новым творческим проектом, однако пообещала не оставить поклонников без “вкусного”, анонсировав немало интересных сюжетов на своих страницах в соцсетях. Своеобразной же “вишенкой на торте” стал призыв одного из подписчиков к Насте Ивлеевой баллотироваться в следующем году на пост президента РФ. “Такого президента вы хотите? Аххахахахахах!” – не скрывая иронии ответила ведущая.

Источник: www.instagram.com