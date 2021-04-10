Мнение: Приём геймеров на работу, заматерение соцсетей и бан лоликона из-за России

1. Опыт компьютерных игр весьма полезен в реальной жизни (об этом я уже много раз писал). Вот и читательница angelatriks подтверждает, что способности, проявленные и натренированные в ходе игры, могут послужить пропуском для приёма на престижную работу:

https://olegmakarenko.ru/2108037.html?thread=797609349#t797609349

Когда у страивалась на одну из своих прошлых работ (сейчас-то я ИПэшник), то столкнулась с очень крутым и креативным эйчаром. У него был свой собственный, не лишенный смысла подход к поиску сотрудников. Это была крупная, известная IT-компания, так что прогрессивный подход был очень уместен. К примеру, у этого эйчара на руководящих должностях работали два человека, которых он пригласил из компьютерной игры. Всем известного WOW, в которую он играл и откуда он пригласил создателей крупных, успешных гильдий.

Так как (по его мнению), если человек может годами управлять сотней молодых, своенравных, чокнутых игроков, стоически переживая постоянные истерики и ссоры, разнимая срачи, в состоянии перманентной текучки и жестокой конкуренции за рейтинг, выстраивая линию управления, организуя систему замов, крупных рейдов, фарма мировых боссов и раз за разом осваивая весьма непростой контент, исключая слабых и набирая сильных — то и с управлением персонала такой человек справиться. Учитывая, что внутри компании куда больше рычагов, чем внутри игры, к примеру – зарплаты и премии.

2. Парадоксальная, но вполне закономерная реакция на запрет мата в социальных сетях:

https://lenta.ru/news/2021/04/04/mat/

Россияне стали больше материться в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против распространения мата в интернете, подсчитала «Медиалогия». О результатах исследования в воскресенье, 4 апреля, сообщает РБК.

«Медиалогия» выделила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке и с помощью алгоритма посчитала, как часто они появлялись в постах и комментариях пользователей соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.

В итоге оказалось, что в течение двух месяцев, с 1 февраля по 31 марта 2021 года, пользователи сделали 20,2 миллиона публикаций, в которых позволили себе нецензурную лексику — это на 10 процентов больше, чем было в феврале-марте 2020 года.

Увеличение числа мата в соцсетях отмечали и в первые дни февраля, сразу после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации.

Впрочем, лиха беда начало: посмотрим, что будет через несколько месяцев. Как показывает практика, рано или поздно сетевые тролли устанут и снизят свою активность, а алгоритмы будут лучше распознавать обсценную лексику в самых разных формах и блокировать её.

3. Японские художники, рисующие комиксы в стиле «лоликон» (название происходит от Лолиты, героини известного романа Набокова) столкнулись с проблемой – американский Твиттер начал требовать от них удалять излишне откровенное творчество и блокировать аккаунты по требованию российского Роскомнадзора:

https://varishangout.com/index.php?threads/japanese-artists-getting-suspended-on-twitter-because-of-russia.258/

Похоже, утверждения насмешников РКН о том, что руководству Твиттера плевать на наши законы и на угрозу полной блокировки в России, не вполне соответствуют действительности:

https://t.me/vmarahovsky/1850

Представители Twitter 1 апреля провели «конструктивный диалог» с Роскомнадзором о совместной работе над удалением нелегального контента, сообщили в соцсети.

Сегодня, 5 апреля, Роскомнадзор сообщил, что предоставил соцсети дополнительное время на удаление запрещенного контента. В Twitter заявили, что провели «продуктивную дискуссию» с Роскомнадзором о том, как совместными усилиями оперативно удалять запрещенную информацию.

«1 апреля у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, восхваление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных действий или содействия им», — заявил представитель Twitter изданию Business Insider.