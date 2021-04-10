Якутск пал

Почему протестный город разочаровался в «чудо-мэре» и выбрал на его место единороса.

Сардана Авксентьева, экс-мэр Якутска, стала для всей РФ символом независимого политика с человеческим лицом. Ее открытость, нацеленность на экономию бюджетных средств и готовность решать насущные проблемы горожан импонировали всем. Но когда в начале 2021 года она объявила о своей отставке по болезни и начала продвигать своего зама-единоросса Евгения Григорьева как преемника, отношение к ней резко изменилось. На протестном электорате в мэры попытался избраться якутский журналист Виталий Обедин, но в итоге всего несколько процентов проиграл ставленнику Авксентьевой и «Единой России». Специальный корреспондент Илья Азар отправился в Якутск на выборы 26–28 марта и рассказывает, как живет этот город вечной мерзлоты.

Гетто

Когда я только вылетал в Якутск, в лентах появилась новость, что в Республике Саха самая высокая в РФ средняя зарплата. Логично, подумал я, ведь на огромной территории Якутии (по площади она бы вошла в топ-10 стран мира) добывают алмазы, золото и другие полезные ископаемые, а людей здесь живет меньше, чем в одном Воронеже.

Поэтому я очень удивляюсь, когда мы с фотографом выходим из такси в 17-м квартале Якутска и оказываемся на катке, который зачем-то залили прямо между двумя кособокими деревянными бараками. В лед вмерзли колесами две легковые машины. По разваливающейся лестнице одного из бараков на каток выходит якутка с малолетним ребенком на руках. «Аварийным наш дом признали, но переселять не хотят, поэтому недавно вот полы поменяли нам, — говорит Лана, перекрикивая плач малыша и стараясь не поскользнуться. — Но вам надо дальше идти, там вообще страх божий».

Двор в 17-м квартале Якутска затопило из-за прорыва канализации. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

На шум из дома выходит усатый русский гражданин и ведет нас за угол показывать дырку в стене, через которую видно, что пол поставили на несколько горок из деревянных брусков. «Все балки сгнили, но полы переделали и укрепили дом, чтобы он еще немного постоял, но поставили-то все на лед. Представляете, что весной будет?» — разводит руками Андрей Паздников. Пока мы идем по ледяному полю в барак, он объясняет, что вода из дома напротив выливается во двор из-за прорыва канализации уже второй раз за эту зиму.

Мы поднимаемся по шаткой лестнице наверх, и Паздников показывает нам свою комнату — на стене фотографии сына в военной форме и самого хозяина с сослуживцами, рядом на стене большая трещина. Пол сильно наклонен — дом очевидно «плывет». «Расселять нас не собираются. Мы уже давно бьем тревогу и куда только не ходили. Щели с каждым годом увеличиваются, и в любой момент несущая стена может обрушиться. В прошлом декабре ванная у соседа провалилась вниз на первый этаж», — рассказывает он.

В 60–70-х годах прошлого века деревянные бараки на окраине города построили для строителей, возводивших Якутскую ГРЭС. За прошедшие 50 лет 17-й квартал — это уже почти центр. Вокруг выросли современные многоэтажки, но туда из «деревяшек» переселять никого не спешат, только обещают. В 2015 году, вспоминает каждый житель квартала, в Якутск с большой помпой зашла китайская компания «Чжода», которая обещала всех жителей расселить в новые прекрасные дома. Вскоре забили первые сваи (на них стоит каждый дом в Якутске из-за вечной мерзлоты), мэр, а ныне губернатор Якутии Айсен Николаев перерезал ленточку, но на этом все закончилось.

В квартире Андрея Паздникова по стенам идут трещины. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Барак на Пионерской улице, где живет Паздников, действительно, даст другим фору. Здесь есть канализация, в квартирах — санузлы. Соседка Андрея Нелли Пархоменко демонстрирует дыры в стенах, запускает в одну свою руку почти по локоть. «Мы с перестройки тут живем, дом был как новый, мы сделали ремонт, но года три назад от сгнивших свай под домом оторвалась канализация, все стало литься под дом, и ****** [он стал быстро приходить в негодность]», — рассказывает женщина. Она в Якутске по 20 лет проработала сначала в конфетном цехе на хлебокомбинате, потом в больнице сестрой-хозяйкой.

— У нас на втором этаже очень жарко, топят сильно, да еще через дыры в полу поднимается жар от соседки снизу, а вот у нее такой дубак, что она спит в верхней одежде. Мы прошли все инстанции, приходили комиссии, но только ругали нас за то, что мы не ухаживаем за домом. Но что толку делать ремонт, если все рушится? — возмущается женщина.

Нелли Пархоменко. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Дом жильцы признали аварийным за свой счет только в мае 2018 года и не попали во вторую федеральную программу сноса аварийного жилья, так что расселения им придется ждать еще лет десять.

Андрей Паздников и его супруга Валентина вызываются провести нам экскурсию по «якутскому гарлему» на своем видавшем виды джипе. Пока едем, затрагиваем тему предстоящих выборов.

— Я против всех буду голосовать: самого невзрачного выберу по фотографии и за него проголосую, — смеется Валентина, — там все кандидаты безграмотные, и ничего никто из них не сделает.

— А кто сделает?

„

— Иосиф Виссарионович только.

— Он уже умер! — глупо шучу я.

— К сожалению. Надо нового растить, — серьезно отвечает Валентина.

Мы заезжаем на улицу Семена Данилова, здесь когда-то выстроили целый микрорайон «деревяшек» по единой планировке, между каждыми четырьмя бараками широкий двор. Прямо по центру каждого — переполненные мусорные контейнеры и уличные туалеты, некоторые без дверей. Повсюду грязные коричневые лужи от фекалий и помоев, которые то и дело выливают туда ведрами выходящие из бараков мужчины.

— Любуйтесь. Вот она — суть алмазной Республики Якутия! — с иронией говорит Валентина — Вот так тут люди живут. [В сравнении с ними] у нас еще шикарные условия. Знаете, как летом это все воняет?

Ведра-унитазы жители 17-го квартала опорожняют прямо во дворе. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Мы переезжаем в следующий двор — тут у туалета еще висит одна дверь, которая может прикрывать либо левую, либо правую кабинку. Зайти внутрь я себя заставить не смог, хоть и хотел в туалет.

— Раньше тут все было прилично, но как только советская власть ушла, стало так. Вот это вот демократия! Наш алмаз! Якутия! Смотрите, смотрите, — еще раз желчно повторяет Валентина.

— Вот такое у нас гетто есть! — резюмирует Андрей, высаживает нас у загаженного туалета и уезжает по своим делам.

Рядом с уличными туалетами во дворах 17-го квартала висят приглашения на досрочные выборы мэра города. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Чудо-мэр

Расселить 17-й квартал не так просто — он вошел в шумовую зону аэропорта, поэтому строить здесь новые жилые здания запрещено, а значит, сносить бараки бизнесу невыгодно. Про решение проблемы с гетто думала уже бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она утверждала, что в проблеме 17-го квартала виноваты как жители, так и чиновники: «Всего 12 домов признаны аварийными. Трагедия в том, что если бы люди вовремя поняли, если бы им вовремя объяснили, что надо дома признавать аварийными, чтобы войти в программу расселения, они бы давно это сделали! И их бы снесли в течение пяти лет».

В ноябре прошлого года она предложила экстравагантное решение: продать здание мэрии в центре Якутска и построить новое — как раз в «гетто». «Так мэрия подала бы пример, потому что никто из застройщиков не хочет строить в этой глухомани бизнес-центры», — говорит координатор якутского отделения «Городских проектов» Михаил Каблов.

В неожиданно победившую в 2018 году на выборах мэра Якутска Авксентьеву за подобные решения (или хотя бы предложения) влюбилась вся Россия. Шутка ли, независимый кандидат, женщина, победила «Единую Россию», объявила о планах сокращения расходов, разговаривает как нормальный человек. В Якутск полетели московские журналисты — брать интервью и писать профайлы. К Авксентьевой быстро приклеились разные лестные прозвища: «чудо-женщина», «железная леди», «хозяйка».

СМИ тиражировали достижения Авксентьевой:

выставила на продажу внедорожники администрации,

уволила чиновника, который организовал банкет за 1 млн рублей,

расторгла договор с подрядчиком, уложившим асфальт на снег.

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Впрочем, главным ее достижением жители Якутии считают радикальное изменение культуры отношений между властью и обществом: Авксентьева сама отвечала людям через соцсети и оперативно реагировала там на жалобы. «Я очень горжусь тем, что ей удалось сломать систему. Мы два года свободно дышали в городе, — говорит якутская общественница Салустаана Мыраан и улыбается. — Не знаю как, но один человек смог поменять все. Конечно, ей приходилось тяжело, все-таки хозяйство города зависит от [финансирования] из республики. Но человеческий фактор играет большую роль, и это состояние воли нам очень понравилось».

Воля закончилась так же внезапно, как и началась. В январе 2021 года Авксентьева, проработав чуть больше двух лет, объявила о своей отставке, написав в инстаграме: «Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции». Преемником Авксентьева оставила своего заместителя Евгения Григорьева, члена партии «Единая Россия». Досрочные выборы назначили не на осенний единый день голосования, а на конец марта.

17-й квартал. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Переживают из-за ухода Авксентьевой и жители 17-го квартала. В «палисаднике» перед одним из бараков Артур, русский мужик лет 45, разгребает снег лопатой. Рядом на лавочке курит пожилой якут, дядя Витя.

— Говорят, у вас тут самое жуткое место в городе? — завожу я с Артуром светский разговор.

— А разве не похоже? — с иронией отвечает мужик, переставая копать. После того как я соглашаюсь, спрашивает с усмешкой: «Путин к нам не хочет приехать?»

— На выборы-то пойдете?

— Нет, там уже выбрано все, фикция все. Кто бы ни был — нам от этого ничего не будет.

— Так два года назад же «чудо-мэра» выбрали!

— Да, и сожрали ее, — говорит Артур и начинает хвалить Авксентьеву. — Я водитель такси, и она за два года столько дорог переделала! Я видел, как она на дорогах подрядчиков отчитывала, что не по технологии они свежий асфальт положили. Она начала объездную делать, а сейчас ее, наверное, бросят, потому что выберут ******** [оболтуса], который под себя будет грести, а для города ни хрена делать не будет. Сардана — единственный мэр, который что-то делал для города.

Артур, житель 17-го квартала. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Проклятый старый дом

Артур живет в своем бараке уже 35 лет. Он рассказывает, что туалетов в бараках в этом микрорайоне нет, жители используют так называемую «горшочно-выносную систему». За водой ходят с пятилитровыми бутылками к колонке, хотя в какие-то дома холодную воду провели шабашники. Его дом аварийным так и не признали, «потому что за это надо платить».

—Говорят, и. о. мэра Григорьев начал признавать дома аварийными за счет мэрии.

— Это пока выборы, а потом он купит себе новый джип, надстроит еще один этаж на свой особняк и забудет про нас — так всегда бывает, — отвечает скептик Артур.

Облокотившись на лопату, он рассказывает, что уже два раза поднимал сам полы в подъезде. Дядя Витя жестами показывает, в какую сторону у него в квартире заваливается стена.

— Расселиться хотели бы? — задаю я максимально глупый в этой ситуации вопрос.

— А я у вас спрошу: вы бы хотели разбогатеть?

— Необязательно.

— Да и мне необязательно переезжать — я уже понял, что на нас забили и, скорее всего, я тут и сдохну. А если в такую же халупу отправят за пределами города, в маневренный фонд, то лучше уж тут на обжитом месте сдохнуть, — резюмирует таксист и возвращается к своему занятию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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