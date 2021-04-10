Мнение: Зеленский и путинские снайперы

Путинские снайперы настолько распоясались, что сокращают дистанцию до Зеленского до метров.

Интересно, автор заголовка на самом деле такой дурачок или это просто скрытый стеб над "верховным главнокомандующим"?

И да, относительно "Вьетнама".

Также порадовало заявелние бывшего главы СНБО https://gordonua.com/news/war/rossiya-gotovitsya-k-agressii-eks-sekretar-snbo-danilyuk-ob-eskalacii-na-donbasse-1548049.html, что Россия готовится к агрессии против Украины.

Но постойте, ведь как нас уверяют, Россия уже 7 лет ведет агрессию против Украины, а теперь получается, что только готовится к ней.

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