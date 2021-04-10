 

Euronews – в Испании приступили к тестированию 4-дневной рабочей недели

10.04.2021, 20:44, Новости дня
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В Испании в рамках общенационального проекта приступили к тестированию эффективности четырёхдневной рабочей недели. Такую идею предложили депутаты от левоцентристской партии. Они уверены, что после пандемии изменится отношение к работе и к досугу, поэтому дополнительный выходной день всем пригодится, передаёт Euronews.

Альба — официантка, её рабочая неделя длится четыре дня. И благодаря укороченному графику Альба имеет возможность учиться: она хочет стать педагогом.

АЛЬБА ЭРРЕРО, официантка: У меня остаётся больше времени на занятия. В итоге получается, что в неделе — три свободных дня, а не два. 

Владелица ресторана, в котором трудится Альба, легко согласилась на 32-часовую рабочую неделю, поскольку такой график облегчал присмотр за детьми во время «локдауна».

МАРИЯ АЛЬВАРЕС, владелица ресторана: Экономика — это ещё и баланс между работой и семейной жизнью. Интересы близких нужно принимать во внимание. 

Но меньше рабочих часов — не означает меньше работы, поскольку заказы теперь Альба принимает с помощью приложения WhatsApp. С другой стороны, именно поэтому её жалованье не уменьшилось.

МАРИЯ АЛЬВАРЕС: Производительность труда повысилась, поскольку цифры оборота не снижались — но время, которое мы тратим, чтобы их достигнуть, уменьшилось. 

Четырёхдневная рабочая неделя — это пилотный проект для всего иберийского королевства. Юридический документ был предложен депутатами от левоцентристской партии Mas País. Один из них, Иньиго Эррехон, полагает, что в мире после пандемии изменится отношение к работе и к досугу. Но это не означает снижение производительности труда — скорее, речь идёт о равновесии между профессиональной деятельностью и жизнью за пределами работы.

ИНЬИГО ЭРРЕХОН, депутат: Мы не свободны от обязательств зарабатывать. Но сегодня существование большинства из нас крутится исключительно вокруг работы, если учитывать поездки туда и обратно — а ведь есть ещё покупки на неделю! И это никогда не заканчивается, мы все как белки в колесе. 

Фактор экологии тоже нельзя сбрасывать со счетов: короткая рабочая неделя означает и менее интенсивное движение на дорогах.

ХАЙМЕ ВЕЛАСКЕС, корреспондент Euronews: Для большинства жителей иберийского королевства работать больше 40 часов в неделю — норма. Но сегодня раздаются голоса, чтобы власти регулировали длительность трудовой недели: речь идёт о том, чтобы рабочий день длился не более восьми часов. 

И хотя сейчас дистанционная работа занимает гораздо большую долю в общей сумме труда в Испании, это не значит, что люди стали работать меньше — скорее, наоборот.

ХОСЕ ЛУИС КАСЕРО, глава комиссии по рационализации труда: Система диктует обязанность «отмечаться» — что трудясь из дома, что приходя в офис. Поэтому и необходимость отключаться, покидая рабочее пространство, пусть и виртуальное, остаётся в силе. 

Если укороченная трудовая неделя устроит и работников, и работодателей — она станет нормой закона. И тогда Испания окажется одной из первых стран, перешедших на «четырёхдневку».

Дата выхода в эфир 09 апреля 2021 года.
 



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