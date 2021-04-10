Le Monde – власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордную сумму за злоупотребление монополией

Китайский регулятор признал интернет-гиганта Alibaba виновным в нарушении антимонопольного законодательства и наложил штраф в 18,2 миллиардов юаня (€2,34 млрд) — крупнейший в корпоративной истории страны. В официальном заявлении компания признала правильность такого решения и пообещала исполнить все данные ей указания, пишет Le Monde.



Reuters

В субботу Государственное управление по контролю за рынком Китая оштрафовало компанию Alibaba на 18,2 миллиардов юаня (€2,34 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, пишет Le Monde со ссылкой на китайские государственные СМИ. Рекордную для страны сумму рассчитали после того, как регулятор наложил штраф в размере 4% от всего объёма продаж в 2019 году, который составил 455,7 миллиардов юаней.

Как рассказывает французская газета, интернет-гигант стал объектом особенно тщательной проверки в октябре после резкой критики антимонопольной системы в стране, а в декабре китайский регулятор объявил о начале расследования.

В субботу он обвинил компанию в том, что она с 2015 года «злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке» и запрещала продавцам предлагать товар на онлайн-платформах конкурентов.

Согласно заявлению управления по контролю, такие действия нарушают антимонопольный закон, мешая свободной циркуляции товаров и нанося ущерб интересам продавцов. Интернет-гиганту приказано провести «обширные исправления» для более тщательного соблюдения внутренних норм и защиты прав потребителей.

В своём официальном блоге на Weibo компания Alibaba признала правильность такого решения и объявила, что чётко выполнит все указания регулятора, отмечает Le Monde.