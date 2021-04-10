Le Figaro – французские учителя в ярости из-за новой отсрочки вакцинации

Включение школьных учителей в приоритетную группу для вакцинации во Франции снова было отложено — до середины июня вместо обещанного ранее апреля, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, эта новость была встречена преподавателями с возмущением. При этом президент страны настаивает: вакцинация молодых сотрудников школ прежде их родителей противоречит здравому смыслу.



Reuters

Эта новость «свалилась как снег на голову» 6 апреля, во время видеоконференции между Эммануэлем Макроном и учениками одной из школ города Орасон: учителя войдут в категорию приоритетной для вакцинации группы населения, как только вакцина станет доступной для лиц в возрасте до 50 лет — то есть в середине июня, пишет Le Figaro. При этом, как напоминает издание, сам президент в конце марта ставил на начало вакцинации учителей уже в апреле.

В четверг 8 апреля пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь подтвердил, что «главная цель — вакцинировать людей, которые подвергаются наибольшему риску развития тяжёлой формы или смерти от Covid-19. (…) Как только эта цель будет достигнута, когда мы расширим вакцинацию для широкой общественности, будут специальные кампании по вакцинации для представителей профессий, особенно подверженных риску, таких как учителя».

Столкнувшись с этой новой отсрочкой, заместитель генерального секретаря и пресс-секретарь Национального профсоюза учителей средней школы Софи Венетитай задаётся вопросом, «есть ли ещё пилот в самолёте национального образования». «Мы чрезвычайно разгневаны», — призналась она журналистам Le Figaro. Преподаватель экономических и социальных наук сетует на «противоречивую информацию» от властей, а также на «полное отсутствие связи со стороны Министерства».

«Вакцинация учителей — это не только индивидуальная защита. Она также обеспечит возможность оставить школы открытыми до конца учебного года», — уверена Венетитай. Она призывает начать вакцинацию преподавателей не в середине июня, а до 3 мая — предполагаемой даты возобновления работы средних и старших школ. Как напоминает газета, ещё в январе, когда министр Жан-Мишель Бланке выразил желание начать вакцинацию учителей в марте, Фредерик Роле из Национального профсоюза учителей средней школы счёл этот срок запоздалым. «Вакцинация учителей в конце учебного года — это не совсем блестящая идея», — добавляет Жан-Реми Жирар из Национального профсоюза средних и старших школ.

По словам Эрика Шарбонье, аналитика ОЭСР, проводившей международное исследование на тему иммунизации учителей, «Франция значительно отстаёт» в этом вопросе по сравнению с другими европейскими странами. «Девятнадцать стран, в которых мы проводили исследование — из тридцати, ответивших на вопросы о вакцинации, — включили учителей в список групп населения, которые должны быть вакцинированы в первую очередь», — пояснил эксперт французским журналистам. Это случай Германии, Португалии, Испании, Италии, Австрии, Эстонии, Польши, а также Чили, Литвы или России, не считая других. Кроме того, в 11 странах, где учителя не были включены в приоритетные группы для вакцинации, закрытие школ имело место в меньшей степени, отмечает специалист.

Некоторые специалисты объясняют отсрочку вакцинации учителей в условиях, когда школы были вынуждены закрыться, «очевидным отсутствием доз». «Теперь, когда вакцина AstraZeneca находится на пороге изгнания, Франция оказывается в сложной ситуации», — считает преподаватель Школы высших исследований в области государственного здравоохранения Патрик Зильберман. Поскольку вакцина AstraZeneca отныне не рекомендована лицам моложе 55 лет, «будет сложно вакцинировать учителей до начала поставок препарата Janssen», — считает он.

Как отмечает издание, президент Эммануэль Макрон отказывается признавать этот факт. В пятницу он назвал вакцинацию молодых учителей прежде их пожилых родителей «противоречием здравому смыслу с точки зрения здравоохранения». Тем не менее, глава государства уступил в вопросе приоритетной вакцинации для сопровождающих учащихся с ограниченными возможностями и сотрудников образовательных учреждений, контактирующих с лицами из группы риска, в частности, с людьми с ограниченными возможностями, в «ближайшие недели». До уточнения графика вакцинации учителям придётся довольствоваться только этой перспективой, замечает газета.