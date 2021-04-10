Эрдоган высказался в поддержку минских соглашений

Президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался в поддержку минских соглашений.

Он отметил, что в их рамках необходимо снизить напряженность на востоке Украины, передает РИА «Новости».

Президент Турции выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет урегулирован политическим путем при помощи минских договоренностей, передает ТАСС.

Также Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против третьей стороны.

«Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран – прим. ВЗГЛЯД), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», – сказал президент Турции.

Ранее президент Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».

Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.

В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.