 

Эрдоган поддержал «Крымскую платформу»

10.04.2021, 20:42, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу».

Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), передает РИА «Новости».

«Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. В ходе работы ССВУ мы подтвердили поддержку «Крымской платформы», которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», – сказал Эрдоган.

По его словам, «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Турция рассматривает как историческую и гуманитарную обязанность». «У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», – добавил Эрдоган.

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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