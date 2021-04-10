В КНДР казнили организовывавшего дистанционное образование чиновника

Власти КНДР казнили северокорейского чиновника, председателя комиссии по реализации программы дистанционного образования по фамилии Пак, которого обвинили в «антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования», сообщил южнокорейскому изданию Daily NK источник в стране.

По данным издания, 50-летний чиновник по фамилии Пак был назначен председателем специальной комиссии, призванной наладить дистанционное обучение в стране. Также в состав комиссии вошли около 20 профессоров, передает РИА «Новости».

Комиссия, созданная в 2020 году, по данным издания, не смогла добиться прогресса или получить какие-либо результаты. В ходе работы комиссии некоторые из ее представителей во главе с Паком критиковали политику властей.

В частности, они жаловались, что у них нет необходимых помещений и оборудования для реализации закона о дистанционном образовании, Пак неоднократно говорил об этом своему начальству, но ему отвечали, что от Центрального комитета партии на этот счет не было «никаких инструкций», утверждает издание. Сообщается, что Пак еще несколько раз предлагал изменить ситуацию, выражал свое недовольство и предлагал другим работникам комиссии формально относиться к заседаниям.

Один из членов комиссии, декан юридического факультета Университет имени Ким Ир Сена, встретился с президентом вуза и главой министерства высшего образования, они обсудили ситуацию с дистанционным образованием. По данным NK, декан сообщил, что в этой сфере не все «выполняется должным образом», и рассказал конкретные подробности деятельности Пака, об этом узнали в ЦК партии. Департамент организации и руководства в структуре ЦК после этого начал расследование в отношении комиссии. В марте Пака казнили, как утверждает издание, с формулировкой «за ведение антипартийной и антиреволюционной сектантской деятельности в сфере образования».

«Департамент проводил расследование, потому что комиссия не смогла добиться какого-либо прогресса, а также потому, что некоторые (из членов – прим. ВЗГЛЯД) критиковали политику правительства», – сообщил Daily NK источник.

По его данным, департамент ЦК проведет в течение апреля проверки других членов комиссии на «следование идеологии». Власти КНДР уже якобы реорганизовали комиссию. Ее председателем, как пишет издание, якобы стал президент Университета имени Ким Ир Сена, доложивший о работе своего предшественника в ЦК.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что северокорейский вождь Ким Чен Ын признался в том, что стране предстоит пережить голодные времена. В КНДР уже свернули работу многие посольства и гуманитарные организации. Причиной тотального продовольствия стал сверхжесткий коронавирусный карантин. Власти боятся, что враги народа и диверсанты попытаются ввезти в страну вирус COVID. А поэтому импорт продовольствия из-за рубежа перекрыт.