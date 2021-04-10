 

Ученые: Возраст отца связан с риском аутизма у ребенка

10.04.2021, 20:40, Разное
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Ученый Елена Орехова сообщила, что существует больше 100 генов, которые при активизации могут быть причиной аутизма у ребенка. Также обнаружили взаимосвязь между возрастом отца и рисками возникновения нарушения.
Аутизм считается генетическим нарушением, и если у семьи есть ребенок с таким заболеванием, то существует 20% вероятности, что следующий ребенок тоже получит аутизм. Ученые доказали, что генетические мутации, связанные с нарушением, могут накапливаться в течение жизни.
Особую роль играет и возраст родителей. Если отцу более 55 лет, то риски рождения ребенка с аутизмом очень возрастают, чем у отца до 30 лет. Возраст матери тоже имеет важное значение в этом плане. Чаще нарушение обнаруживается у мальчиков, чем у девочек, и исследователи еще не разгадали, почему срабатывает такой защитный механизм.

В Швеции существует база данных по близнецам и на протяжении многих лет исследователи проводили опрос родителей близнецов, а потом и их самих. Как выяснилось, число аутистических черт среди населения не менялось 26 лет, поэтому нельзя говорить об увеличении количества детей с аутизмом.

Также специалист отмечает, что аутизм считается разнородной группой нарушений, о которых знают немного. К поведенческим нарушениям могут приводить изменения в функционировании головного мозга. Существует информация, что при аутизме нарушен баланс между торможением в мозге и нервным возбуждением. Исследователи пытаются обнаружить биомаркеры, позволяющие разделять пациентов с аутизмом на группы относительно нарушений работы мозга, что помогло бы в будущем проводить успешную коррекцию.

Источник: rg.ru



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