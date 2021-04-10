 

“Против новых штаммов”: Финские ученые анонсировали появление эффективной вакцины-спрея от коронавируса

10.04.2021, 20:40, Разное
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Финский ученый Калле Саксела недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился информацией о ходе работ по разработке новой вакцины-спрея для носа от коронавируса. В частности, инновационный препарат может быть доступен для реализации уже в следующем году.
Как объяснил исследователь, представляющий Университет Хельсинки (Финляндия), в основе работы над новой вакциной, разработка которой начата еще в прошедшем году, положен аденовирусный вектор, а решение создать её именно в виде спрея для носа связано с использованием верхних дыхательных путей как основного пути проникновения коронавируса. При этом препарат, доставленный в организм назально, создает там иммунитет слизистой оболочки, включающий, в том числе, появление так называемых антител класса иммуноглобулина А. Кроме того, в отличие от прочих вакцин, финская разработка создает и общесистемную защиту всего организма. Уже были проведены испытания на животных в рамках первой фазы исследования, которые, наряду с успешной генерацией необходимых для защиты от SARS-COV-2 антител, практически не показали характерных для подобных препаратов побочных эффектов.

Вторую и третью фазу испытаний специалисты запланировали провести до конца текущего года, однако для их реализации, а также для собственно последующего производства вакцины еще предстоит найти надлежащее финансирование. Работа в этом направлении ведется специально созданной компанией Rokote Laboratories Finland Oy, но Саксела выразил надежду, что руководство Финляндии также окажет самую активную помощь. Таким образом, если все вышеперечисленные факторы будут иметь успех, то уже на рубеже текущего и следующего годов можно будет говорить о масштабном производстве инновационной вакцины-спрея.

“Думаю, что жить с коронавирусом нам предстоит еще многие годы, и он в той или иной степени будет влиять на нашу жизнь. Вакцины будут нужны и дальше, против новых штаммов для дополнения защиты, которую дают ныне доступные прививки. Но думаю, что с использованием доступных сейчас вакцин будет провакцинировано достаточно финнов”, – подытожил Калле Саксела.

Источник: tass.ru



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