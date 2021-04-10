Ученые раскрыли секрет таинственного перемещения камней из Висконсина в Вайоминг

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли раскрыть тайну загадочного перемещения камней из Висконсина в Вайоминг. По мнению исследователей, элементы были перенесены на огромное расстояние динозаврами.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих научный колледж Огастана (Иллинойс, США), стали результаты археологических раскопок, проведенных в свое время в Вайоминге. В частности, в этом регионе среди залежей мелкозернистой глины было найдено немало округлых камней, имеющих размер небольшого человеческого кулака. Стоит отметить, что данный факт выглядел весьма неуместным с точки зрения геологических канонов. Масла же в огонь подлили результаты поисков Джошуа и Дэвида Мэлоунов, которые обнаружили абсолютно идентичного вида породные элементы в скальных образованиях Висконсина – области, расположенной в тысяче миль от Вайоминга. Проведя аналитические изыскания, эксперты сделали вывод, что камни были перемещены в кишках длинношеих динозавров-зауроподов, достигавших около ста футов в длину. Согласно предположению исследователей, доисторические ящеры глотали гастролиты для того, чтобы улучшить переваривание поглощаемых растений. Именно в кишечниках динозавров, таким образом, камни и приобрели такую округлую и гладкую форму.

Чтобы подтвердить свою теорию, исследователи раздробили камни и изучили кристалл циркона. “Циркон внутри гастролитов имел отчетливый возрастной спектр, соответствующий возрасту пород в Висконсине. Раньше мы не предполагали, что динозавры мигрировали на такие огромные расстояния”, – заключили специалисты. Впрочем, коллега Мэлоунов, геолог Оливер Уингс, считает вышеупомянутую версию лишь одной из возможных теорий, хотя и не отрицает её правдоподобности. В любом случае, по его мнению, гипотеза исследователей из Иллинойса сможет помочь в вопросе датирования других гастролитов. Материалы исследования были опубликованы на ресурсе Nytimes.com.

Источник: dni24.com