Заявление Китая: коронавирус могли создать на Украине

08.04.21 Автор Дмитрий Василец

Китай сегодня сделал официальное заявление и посоветовал США рассказать, какие именно эксперименты проводятся в 16-ти биолабораториях на территории Украины, с намеком на создание особо опасных вирусов.

По всей видимости китайская разведка уже знает, что именно за эксперименты проводят за деньги США на Украине, иначе таких заявлений просто не было бы.

Также нет реакции власти на подготовку покушения на убийство в отношении народного депутата Украины Андрея Деркача, несмотря на публично обнародованный список исполнителей и заказчиков.

Сохраняется интрига, президент дал санкцию на убийство, или он не в курсе…

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны предоставить информацию об опытах, которые осуществляются в американских военных биолабораториях на Украине и в Форт-Детрике (штат Мэриленд, США).

Об этом, со ссылкой на слова дипломата, сообщает китайское информационное агентство Global Times.

“Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество с ВОЗ и пригласят ее экспертов для научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США.

Я заметил, что РФ не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности.

Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике”, – заявил Лицзянь.

В апреле 2020 года посольство США в Украине признало, что на территории Украины действуют опекаемые биологические лаборатории Пентагона.

В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что США могут разрабатывать биологическое оружие в лабораториях, расположенных вблизи границ РФ и Китая.

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Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о готовящемся покушении на него и экс-прокурора ГПУ Константина Кулика со стороны представителей компании “KROLL Associates UK LTD”.

Источник: Деркач в Telegram

Прямая речь: “Готовится покушение на убийство меня, народного депутата Украины, и экс-прокурора ГПУ Константина Кулика.

Кто готовит? Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать житель Албании, член упомянутой группы”.

Детали: По словам Деркача, покушение на него готовит “военизированное крыло, которое состоит в договорных отношениях с компанией “KROLL Associates UK LTD””.

В связи с этим он обратился к Венедиктовой с просьбой “расследовать деятельность военизированной группы и спецагентов “KROLL Associates UK LTD”, проверить законность такой деятельности компании на территории Украины”.

А также “установить причастность “KROLL Associates UK LTD” к незаконному сбору информации, наблюдению и подготовке к покушению на убийство граждан Украины”.