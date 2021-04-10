Мэттью Перри и зрители опубликовали первые кадры со съемок специального выпуска “Друзей”

Фанаты сериала “Друзья” не могут поверить своим глазам – их любимые актеры и правда воссоединились! Только на днях актер Дэвид Швиммер делился подробностями специального выпуска сериала “Друзья”, как сегодня его коллега, Мэттью Перри, опубликовал первое фото со съемочной площадки.

За несколько секунд до того, как съесть кисть для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с “Друзьями”,

– подписал он снимок из гримерки. Вскоре актер удалил публикацию, но интернет, как говорится, помнит все.

Мэттью ПерриХотя и без этого в сети появилось множество кадров со съемочной площадки – ими активно делятся зрители, которым посчастливилось стать свидетелями исторического момента. Режиссеры воссоздали культовые декорации и интерьеры квартир главных героев ситкома, а также фонтан с диваном из заставки. Также гости показали, как выглядит подаренный им мерч с символикой сериала.

POSSO METTERMI A PIANGERE!? pic.twitter.com/urYTKvMqWQ

— Regina Phalange Katia Follesa stan account (@latiziabionda_) April 7, 2021

Напомним, еще в прошлом году компания HBO Max объявила о запуске производства специального эпизода суперпопулярного сериала конца 90-х “Друзья”. Съемки должны были начаться в мае, затем были перенесены по всем известной “ковидной” причине на август, но и тогда им не суждено было стартовать, так как коронавирус никуда не желал уходить. В январе этого года, когда ситуация начала стабилизироваться, продюсеры снова вернулись к работе над этим проектом. Исполнительница одной из главных ролей в сериале – Лиза Кудроу – призналась в интервью Робу Лову для его подкаста Literally! With Rob Lowe, что съемки наконец начались. Ее коллеги – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Мэттью Перри – уже сняли несколько сцен:

У этого проекта несколько разных граней, и мы уже успели снять некоторый набор разных сцен. Я также что-то предварительно уже сняла, так что мы действительно работаем.

Другие подробности специального эпизода любимого сериала мы собрали здесь.

Кадры из сериала “Друзья”Кликните на фото для просмотра галереи

Сериал “Друзья” выходил на экраны с 1994 по 2004 год, за это время было снято 10 сезонов и в общей сложности 236 эпизодов. Завершение сериала стало концовкой целой эпохи для канала NBC и для всего американского телевидения. По оценке журнала Forbes, в 2004 году Дженнифер Энистон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, стала самой влиятельной медиазвездой в мире. Сериал продолжает приносить доход и после закрытия – за счет повторных показов.

В то время я очень много снималась, поэтому даже не успевала ностальгировать и скучать. Я не думаю, что профессиональный опыт в “Друзьях” может сравниться с каким-либо еще. Если я соберусь куда-то вернуться, то только если захочу. “Друзья” – это как трех-четырехчасовая пьеса для смеха и веселья. Так как продюсеры сериала не хотят снимать продолжение и в том числе полнометражный фильм, то и мы, актеры, не будем,

– вспоминает Энистон.