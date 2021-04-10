Мнение: Обломки для паломничества

Коварная Россия не хочет подпитывать польские фантазии про "сбитый самолет Качинского" несмотря на то .что польские дипломаты продолжают требовать поставить памятник Качинскому и Ко и отдать Польше обломки самолета, чтобы та могла подкрепить свои наиболее горячечные фантастики.

Годовщина смоленской катастрофы. Посол: Россия, удерживая обломки Ту-154М, нарушает международное право (Interia, Польша)

Кшиштоф Краевский (Krzysztof Krajewski) в марте занял пост посла в Москве. Передавая копии верительных грамот министерству иностранных дел РФ, он напомнил об обломках польского самолета. В беседе с «Польске радио» дипломат заверил, что поднимает эту тему каждый раз, когда встречается с представителями аккредитованного в России дипломатического корпуса. «Польское имущество вот уже 11 лет остается на российской территории, это нарушение не только международного права, но и данных нам обещаний», — заявил Краевский. Он подчеркнул, что Польшу в ее усилиях, направленных на возвращение обломков «Туполева» и «черных ящиков», поддерживают международные структуры, в частности, Совет Европы.

Накануне 11-й годовщины смоленской катастрофы дипломат также напомнил, что российские власти не выполнили обещаний, связанных с возведением памятника жертвам трагедии, произошедшей 10 апреля 2010 года. В авиационной катастрофе погибли тогда президент Польши Лех Качиньский (Lech Kaczyński) и 95 сопровождавших его членов польской делегации, летевшей в Катынь, чтобы почтить память польских офицеров, которые были убиты НКВД весной 1940 года.

Комментарии читателей:

Polska

С Россией у нас нет никаких отношений. Из-за наших постоянных нападок на нее обломки вернутся в Польшу нескоро, а, может, не вернутся никогда.

Obserwator

Новый посол начинает работу с размахивания шашкой? Ничего хорошего не будет.

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У России нет времени заниматься обломками «Туполева», она готовится к войне с Украиной, Литвой, Латвией и… сами догадайтесь с кем. Сложился тандем Меркель — Путин, обе страны не хотят слышать о военных репарациях.

Llllll

Требование возвести памятник на территории России, чтобы потом иметь предлог устраивать к нему паломничества и поклоняться людям, погибшим в обычной авиакатастрофе, которая произошла в результате очевидных ошибок необученного экипажа и организационных промахов находящихся у власти мракобесов, выглядит абсурдно. Я не припомню случаев, чтобы одна страна требовала от другой таких действий.

Aleksanderx

А как они могут отдать обломки, не зная, какие фантазии появятся в головах членов польской комиссии, что она еще может выдумать, что еще решить проверить? Без обломков она ничего не может доказать, а если те вернутся в Польшу, на них наверняка обнаружат взрывчатые вещества, которых не нашли россияне.

nielubię!

Русские не отдают обломков самолета по разным причинам, им наплевать на право, действия посла, Совета Европы и так далее. Возможно, обломки все еще имеют какую-то ценность, как вещественное доказательство, и они об этом знают? Они нам их вернут, когда те станут металлоломом, и еще назовут этот шаг новой страницей в польско-российских отношениях!

https://inosmi.ru/politic/20210409/249527471.html – цинк

Вполне понятно, что обломки нужны полякам, чтобы культивировать историю про то, что это не самими поляки в силу идиотизма навернулись в лесу под Смоленском, а что это Россия им устроила очередную Катынь. Для разжигания антироссийских и русофобских настроений конечно же.

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