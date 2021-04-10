 

Грузия решила вернуть на Украину посла

10.04.2021, 19:48, Новости дня
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МИД Грузии принял решение вернуть на Украину посла Теймураза Шарашенидзе, отозванногов мае 2020 года из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, сообщил вице-премьер Грузии, глава МИД страны Давид Залкалиани.

«Сейчас нет времени и ситуация не та. Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его (Шарашенидзе – прим. ВЗГЛЯД) возвращении. Мы всячески постараемся, чтобы наши отношения развивались динамично», – сказал Залкалиани он телеканалу «Рустави 2», передает ТАСС.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным посланием к народу, призвала срочно вернуть посла на Украину «в знак солидарности».

Днем ранее вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Давид Сергеенко заявил, что «Грузия окажет Украине всяческую поддержку, которая только есть в ее распоряжении».

Грузинский парламентский комитет по внешним связям в четверг принял заявление, в котором «осудил мобилизацию российских сил у границ Украины и призвал международное сообщество оказать давление на Россию».



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