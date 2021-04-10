Экс-министра труда Дагестана арестовали за мошенничество

Советский районный суд Махачкалы арестовал на полтора месяца экс-министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на более чем 620 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

Как сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, Ибрагимов заключен под стражу сроком на 1 месяц и 18 суток, до 27 мая включительно. «Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Дагестана в течение трех суток со дня вынесения», – добавила она, передает ТАСС.

Расул Ибрагимов был задержан 9 апреля. По версии следствия, совместно с участниками преступного сообщества с 2017 по 2018 год он путем обмана похитил бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 млн рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан. Похищенные бюджетные деньги были предназначены для социального обслуживания жителей. Деньги похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть которых возвращалась организаторам преступного сообщества.

Ранее экс-депутат Госдумы Денис Волчек сознался в мошенничестве и пошел на сделку со следствием. Волчек был арестован судом 24 апреля 2020 года, также был арестован проходящий по делу бизнесмен Зураб Плиев.

СМИ сообщали, что Волчек был одним из акционеров банка «Ренессанс». После банкротства кредитной организации и исчезновения 9,5 млрд рублей возбуждено уголовное дело.