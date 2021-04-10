 

В Австрии заявили об окончании переговоров по закупке «Спутника V»

10.04.2021, 19:48, Новости дня
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Переговоры с Россией по поводу приобретения вакцины от коронавируса «Спутника V» подошли к концу, закупка российского препарата для Австрии возможна, сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Закупка для нас в Австрии возможна», – сказал Курц, указав, что переговоры «де-факто подошли к концу», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что приобретение миллиона доз российского препарата ускорило бы вакцинацию в Австрии.

Ранее Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

В конце марта Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у РФ 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.



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