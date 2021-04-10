Специалисты назвали самый полезный чай на завтрак

Специалисты сообщили, что травяной чай люди давно используют для борьбы с разными заболеваниями. В напитке есть антиоксиданты, помогающие укрепить ослабленный организм, также он помогает ускорить обмен веществ и сжигает жир.

Чай – главный утренний напиток для людей разных стран, но не все знают, какой вид чая необходимо выбрать, так как целебным считается несколько его видов. В зеленом чае много антиоксидантов и проактивных полифенолов, играющих основную роль в сбалансированном питании. Благодаря антиоксидантам понижаются риски возникновения определенных видов рака, поддерживается иммунная система. Также в чае есть кофеин, который стимулирует умственное развитие. Напиток помогает повысить скорость обмена веществ, увеличивает скорость сжигания жира.

Полезен людям и мятный чай, так как в мяте есть эфирные масла, помогающие справляться с заложенностью носа при простудах. Напиток полезен при пищеварении, он уменьшает появление газов и вздутие живота. В мятном чае нет кофеина, потому он успокаивает организм.

Чай с имбирем тоже богат антиоксидантами, уменьшающими воспаления в организме и предупреждающими развитие хронических болезней. Имбирь помогает снять головную боль, приступ мигрени и понижает кровяное давление.

Женьшеневый чай приносит дополнительную энергию, улучшает работу мозга и снимает стресс. Напиток понижает сахар в крови, участвует в регуляции холестерина, улучшает кровообращение.

Чай ройбуш получается из листьев Aspalathus linearis. В таком напитке много полифенолов, защищающих организм от свободных радикалов, которые вызывают диабет, заболевания сердца и онкологические процессы. Опыты ученых демонстрируют, что ройбуш регулирует сахар в крови и понижает устойчивость к инсулину.

Напиток из гибискуса очищает сосуды от холестерина, снижает давление и регулирует сахар в крови. Также он помогает поддержать иммунную систему благодаря витамину C в его составе.

Источник: profile.ru