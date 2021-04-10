“У них не было духовного союза”: Вторая супруга Вячеслава Бутусова высказалась о его первом браке

Вторая супруга популярного рок-музыканта Вячеслава Бутусова Анжелика Эстоева недавно стала гостьей телепрограммы “Судьба человека”, в рамках которой поделилась интересными фактами о творческой и личной жизни кумира отечественных меломанов. В частности, она пояснила в студии об отношениях мужа с его первой женой, Мариной Добровольской.

По словам Анжелики Эстоевой, при первой встрече с её будущим избранником он не упомянул о том, что уже находится в браке, и о его семейном статусе она узнала несколько позже. Впрочем, по её мнению, упомянутые брачные отношения лидера группы “Наутилус Помпилиус” на тот момент уже были обречены на разрыв. “У них не было какого-то духовного союза. Рано или поздно они бы развелись”, – выразила уверенность Анжелика Эстоева. В целом же вторая избранница рок-звезды предположила, что несколько браков в жизни человека являются предпосылкой для довольно сложной судьбы. Впрочем, по её мнению, отношения с первой семьей остались очень хорошими. “Я всегда желаю Марине самого лучшего. У меня превосходные отношения с наследницей Вячеслава от первого брака. Она прекрасно знает, что с отцом у неё всегда будут хорошие отношения”, – подытожила нынешняя “половинка” Вячеслава Бутусова.

Не преминула возможностью Анжелика Эстоева рассказать телезрителям и романтическую историю своего знакомства с музыкантом. “Когда я с ним встретилась в первый раз, то просто опешила. Я сразу же осознала, что это тот мужчина, с которым мне хотелось пойти в вечность. Мы с ним взялись за руки и, можно сказать, пошли по жизни в компании друг друга”, – сентиментально резюмировала она. К слову, за время её семейного союза с Вячеславом Бутусовым у них родилось трое детей – дочери Ксения и Софья, а также сын Даниил. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.