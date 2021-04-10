 

“У них не было духовного союза”: Вторая супруга Вячеслава Бутусова высказалась о его первом браке

10.04.2021, 19:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вторая супруга популярного рок-музыканта Вячеслава Бутусова Анжелика Эстоева недавно стала гостьей телепрограммы “Судьба человека”, в рамках которой поделилась интересными фактами о творческой и личной жизни кумира отечественных меломанов. В частности, она пояснила в студии об отношениях мужа с его первой женой, Мариной Добровольской.
По словам Анжелики Эстоевой, при первой встрече с её будущим избранником он не упомянул о том, что уже находится в браке, и о его семейном статусе она узнала несколько позже. Впрочем, по её мнению, упомянутые брачные отношения лидера группы “Наутилус Помпилиус” на тот момент уже были обречены на разрыв. “У них не было какого-то духовного союза. Рано или поздно они бы развелись”, – выразила уверенность Анжелика Эстоева. В целом же вторая избранница рок-звезды предположила, что несколько браков в жизни человека являются предпосылкой для довольно сложной судьбы. Впрочем, по её мнению, отношения с первой семьей остались очень хорошими. “Я всегда желаю Марине самого лучшего. У меня превосходные отношения с наследницей Вячеслава от первого брака. Она прекрасно знает, что с отцом у неё всегда будут хорошие отношения”, – подытожила нынешняя “половинка” Вячеслава Бутусова.

Не преминула возможностью Анжелика Эстоева рассказать телезрителям и романтическую историю своего знакомства с музыкантом. “Когда я с ним встретилась в первый раз, то просто опешила. Я сразу же осознала, что это тот мужчина, с которым мне хотелось пойти в вечность. Мы с ним взялись за руки и, можно сказать, пошли по жизни в компании друг друга”, – сентиментально резюмировала она. К слову, за время её семейного союза с Вячеславом Бутусовым у них родилось трое детей – дочери Ксения и Софья, а также сын Даниил. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Земля подверглась мощной бомбардировке из космоса

17.02 / Диетолог Уорд рассказала о вреде диет при похудении

13.08 / Маленькая политизация

02.12 / Во фруктах из Турции нашли опасного вредителя

16.09 / Версия: Шведов выгоняют из Швеции

15.09 / Диетолог Алексей Ковальков предупредил о вреде творога на ужин

21.12 / Россия прекращает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма COVID-19

28.07 / «Избалованную» Нюшу заподозрили в брезгливом отношении к российским курортам

13.10 / Володин: Новый закон о правительстве повысит качество власти

04.12 / Австралия возмущена твитом китайского чиновника, ну и Россией заодно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика