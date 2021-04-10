“Настоящая формула долголетия”: Ученые рассказали о важности употребления овощей и фруктов
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Американские исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого сделали вывод об эффективном способе продления срока жизни человека. По мнению исследователей, залогом такового является употребление пяти порций фруктов и овощей ежедневно.
В ходе аналитической работы ученые, представляющие Гарвардскую медицинскую школу (США), проанализировали информацию из 26 научных работ, проведенных в разное время, в которых в итоге приняло участие около двух миллионов человек, проживающих в 29 странах мира. Результат анализа дал основание медикам сделать вывод о том, что достижению долголетия может способствовать включение в ежедневный рацион растительной пищи. “Ежедневное употребление около 5 порций фруктов и овощей, а именно двух порций фруктов и трех порций овощей, является настоящей формулой долголетия”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Донг Ван.
По его словам, такое действие упомянутой пищи обусловлено её насыщенностью полезными минералами и антиоксидантами, а также клетчаткой. При этом нужно иметь в виду, что одной порцией фруктов является один фрукт средних размеров, полстакана консервированных или четверть стакана сухофруктов. В свою очередь, одной порцией овощей принято считать чашку листовых овощей либо свежие, консервированные или замороженные овощи в объеме полстакана. Результаты исследования были опубликованы ресурсом Heart.org.
Источник: inosmi.ru
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