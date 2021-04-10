 

«Важные истории» сообщили об обыске в редакции

10.04.2021, 19:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники ФСБ провели обыск в редакции «Важных историй» параллельно с оперативными действиями в квартире главного редактора Романа Анина. Об этом сообщает само издание.

По оценкам сотрудников, которых в тот момент в здании не было, из офиса ничего не пропало.

«Добавилось ли что-то — мы пока не знаем, но и не исключаем. В тумбочке одной из сотрудниц нашли документы и заботливо разложили на столе — видимо, фотографировали», — уточняют они.

К Роману Анину с обыском силовики пришли вчера вечером. Он был связан с делом о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК). Дело было возбуждено еще 20 сентября 2016 года и возобновлено 24 марта 2021 года.

Обыск, санкционированный Басманным судом, закончился примерно в полночь, он длился около семи часов. После этого Романа повезли на допрос в СК. Около часа ночи адвокаты сообщили, что Анина допрашивают по делу в качестве свидетеля, примерно в 01:30 адвокаты сообщили, что он взял ст.51 Конституции и отказался давать показания, после чего его отпустили.

Дело связано с текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. Сечин тогда подал иск, и по решению суда статья была дополнена опровержением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заявление «Новой газеты» о преследовании журналиста Романа Анина

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Макрон лично сообщил Путину, что французские эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком»

23.07 / Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно

01.04 / Инженеры починили знаменитый “сирийский Биг Бен”

09.10 / Мнение: Почему журнал «Фитиль» мог позволить себе быть таким едким

18.02 / Андрей Мягков умер на 83-м году жизни

01.02 / Необычные телесные изменения могут указывать на высокий уровень сахара в крови

29.11 / Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко

07.04 / А был ли беспилотник?

25.10 / Мнение: Письмо: “Получилось ли перестать быть рапаном?”

05.03 / Мишустин проконтролирует строительство кампуса для спецшколы НГУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика