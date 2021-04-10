«Важные истории» сообщили об обыске в редакции

Сотрудники ФСБ провели обыск в редакции «Важных историй» параллельно с оперативными действиями в квартире главного редактора Романа Анина. Об этом сообщает само издание.

По оценкам сотрудников, которых в тот момент в здании не было, из офиса ничего не пропало.

«Добавилось ли что-то — мы пока не знаем, но и не исключаем. В тумбочке одной из сотрудниц нашли документы и заботливо разложили на столе — видимо, фотографировали», — уточняют они.

К Роману Анину с обыском силовики пришли вчера вечером. Он был связан с делом о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК). Дело было возбуждено еще 20 сентября 2016 года и возобновлено 24 марта 2021 года.

Обыск, санкционированный Басманным судом, закончился примерно в полночь, он длился около семи часов. После этого Романа повезли на допрос в СК. Около часа ночи адвокаты сообщили, что Анина допрашивают по делу в качестве свидетеля, примерно в 01:30 адвокаты сообщили, что он взял ст.51 Конституции и отказался давать показания, после чего его отпустили.

Дело связано с текстом «Секрет „Принцессы Ольги“. Как руководитель „Роснефти“ Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», который был опубликован в «Новой газете» в 2016 году. Сечин тогда подал иск, и по решению суда статья была дополнена опровержением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заявление «Новой газеты» о преследовании журналиста Романа Анина

—