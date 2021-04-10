 

На Мальте иностранным туристам пообещали доплачивать деньги за отдых

10.04.2021, 18:54, Новости дня
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Власти Мальты планируют выплачивать до 200 евро иностранным туристам, которые пробудут в одном из отелей острова не менее трех дней.

Как пояснило министерство туризма Мальты, для получения денежной выплаты иностранному туристу необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель. Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных – 100 евро, информирует Deutshe Welle.

Министерство туризма ожидает снятия большинства ограничений к 1 июня. Из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям следует, что доля туризма в экономике Мальты составляет 27%.

В марте российские туроператоры впервые за время пандемии начали принимать небольшие группы иностранных туристов.



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