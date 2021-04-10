Ученые выяснили, что клещевой энцефалит можно вылечить

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10.04.2021, 18:52, Разное
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Исследователи Университета Рокфеллера сообщили, что клещевой энцефалит можно излечить. Эксперты смогли описать антитела, которые нейтрализуют вирус, передаваемый людям от членистоногого.
Клещевой энцефалит – тяжелое заболевание, которое приводит к отеку мозга, потере памяти и когнитивному спаду. Возникает заболевание после укуса зараженного клеща. В Центральной Европе и РФ ежегодно увеличивается число случаев болезни. Сейчас еще нет вакцины, которая обеспечит защиту на долгое время. В процессе опытов на грызунах специалисты выяснили, что в организме есть антитела, нейтрализующие вирус. Такие антитела могут стать основанием для разработки эффективной вакцины. Опыты демонстрируют, что антитела предотвращают клещевой энцефалит и лечат вызывающее им состояние.

Марианна Агудело, автор работы, изучала возможность 800 антител, полученных от людей, вылечившихся от клещевого энцефалита. Самыми сильными были антитела VH3-48, которые могут нейтрализовать лабораторно выращенные разновидности вируса клещевого энцефалита и иных клещевых болезней, включая вирусы Лупинг, Лангат, Омскую геморрагическую лихорадку и болезнь Кясанурского леса.

Источник: fedpress.ru



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