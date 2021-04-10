 

“Удачно выходят замуж”: Егор Крид прокомментировал свадьбу Дарьи Клюкиной

10.04.2021, 18:52, Разное
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Популярный певец Егор Крид недавно стал гостем телепередачи “Вечерний Ургант”, в которой поделился своими соображениями по поводу ряда вопросов в сфере шоу-бизнеса. В частности, знаменитость прокомментировал факт свадьбы известной модели Дарьи Клюкиной.
Примечательно, что судьба красотки является в некотором роде небезынтересной для Егора Крида: в свое время именно Дарья Клюкина стала победительницей телешоу “Холостяк”, в котором кумир миллионов отечественных любительниц поп-музыки был главным персонажем. Со своей стороны исполнитель выразил свою радость от того, что сейчас модель смогла благополучно устроить свою личную жизнь после расставания с ним. “Все мои бывшие удачно выходят замуж. Им удается найти себе состоятельных партнеров”, – резюмировал Крид.

К слову, певец не забыл и о своем коллеге – рэп-исполнителе Тимати, который в настоящее время сам является главной персоной шоу “Холостяк”. “Брату по ремеслу” Егор Крид пожелал найти по итогам телекастинга свою любовь и обрести семейное счастье. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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