Регина Дубовицкая: В «Аншлаг» Юрий Гальцев попал «по блату»

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая пояснила о том, как Юрий Гальцев «по блату» попал в программу. 12 апреля юморист, снимающий сейчас для TikTok свою 83-летнюю маму, отметил свой юбилей.

12 апреля Юрий Гальцев отметит свой 60-й день рождения, юбилею популярного юмориста был посвящен выпуск передачи «Привет, Андрей!». В гости к Андрею Малахову пришла Регина Дубовицкая, в программе которой Гальцев начинал свою карьеру в разговорном жанре. Как оказалось, в «Аншлаг» комик попал, можно сказать, «по блату».

Рекомендацию для Гальцева сделала Клара Новикова, впечатлившись одним из его концертов. Регина Дубовицкая попросила комика прислать ей видео номеров, которые вызывают у публики наибольший восторг. На это начинающий артист ответил, что все его номера воспринимаются зрителями с неизменным восхищением. При этом, призналась хозяйка «Аншлага», не все выступления Гальцева ей действительно понравились. Однако она, как настоящий мастер своего дела, все же интуитивно почувствовала, что ему нужно дать шанс.

Предоставленной возможностью Юрий Гальцев воспользовался на все 100%. Вот уже много лет его творчество собирает огромные залы поклонников юмора. Более того, всегда открытый для экспериментов актер с энтузиазмом воспринимает все технологические новшества. Так, недавно он завел собственный профиль на видеоплатформе TikTok. В них он показывает номера со своей матерью. Раисе Григорьевне уже 83 года, однако она бодра и имеет творческий настрой.

Источник: riafan.ru